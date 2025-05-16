- 16.05 22:27 Модный аксессуар лета-2025: подойдет для любого стиля и бюджета
- 16.05 22:01 Эта великолепная закуска готовится за пять минут: рецепт вас удивит простотой
- 16.05 21:31 Мнит себя богом, женатым на Дженнифер Энистон: звездная актриса страдает от преследователя
- 16.05 21:02 Добавьте это к утреннему кофе: как усилить сжигание жира
- 16.05 20:45 «Ария Одарки из оперы „Запорожец за Дунаем“ гениально воплощена в фарфоровых штофах супругами Трегубовыми», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 16.05 20:36 За службу получил «Крест Храбрых»: на войне погиб лейтенант полиции со Львовщины
- 16.05 20:08 Рогалики на творожном тесте: вкусно так, что не оторваться
- 16.05 19:45 Оккупанты не могут осуществить прорыв: эксперт о летнем наступлении врага
- 16.05 19:21 Курс доллара до 25 мая: повлияет ли на него отмена «экономического безвиза» с ЕС
- 16.05 19:08 Части украинцев выплатят по 11 тысяч гривен на человека: кто может претендовать
- 16.05 18:59 Близнецам — «Шестерка Кубков» и ностальгия, Девам — «Луна» и осторожность: Таро-прогноз на субботу, 17 мая
- 16.05 18:53 Не остановится ни перед чем: Оля Полякова появилась на красной дорожке Каннского фестиваля
Как избежать закрытия банковского счета: 5 простых правил
В условиях ужесточения лимита на карточные переводы, которые начнут действовать с 1 июня, растет риск блокировки банком карт своих клиентов. Чтобы этого избежать существуют несколько правил, которых следует придерживаться.
Об этом «ФАКТАМ» сообщила Марина Павленко, ведущий эксперт по финансовому мониторингу банка «Глобус». По ее словам, риск блокировки особенно вырастет после 1 июня, поскольку многие банки применяют ограничительные меры при нетипичной активности на карточном счете или превышении лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, считающийся подозрительным.
Эксперт дает такие советы, как избежать блокировки карточного счета.
1) Ознакомьтесь с условиями обслуживания счета/карты и тарифами, указанными в договоре.
2) Проверьте лимиты и законодательные ограничения на сайте банка, чтобы не попасть под действие ограничений на переводы.
3) При открытии счета важно отметить цель установления деловых отношений с банком, предоставить перечень запланированных операций, а также информацию об услугах, в которых вы нуждаетесь. Очень важно быть честным по объему доходов и максимально ожидаемой сумме поступлений на счет в течение месяца.
«Чем больше правды в использовании счета — тем меньше вероятность его блокировки», — отмечает банкир.
4) На этапе открытия счета у специалиста банка могут возникнуть дополнительные вопросы. Важно предоставить исчерпывающие ответы, а при необходимости дополнительные документы или пояснения.
«Типичная ситуация — клиентка хочет открыть счет, не имея собственных доходов, но ее муж планирует ежемесячно переводить средства на ее карточку. В таком случае важно объяснить цель открытия счета, предоставить подтверждающие документы и указать объем ежемесячных переводов в сопоставлении с доходами мужа. Если, например, официальный доход мужа составляет 40 тыс. грн, это не вызовет затруднений для открытия счета», — объясняет эксперт.
5) Не используйте карты для незаконных операций или по кодам, не соответствующим сущности транзакций (мисс-кодинг). Не участвуйте в сомнительных схемах (дроп-операции
«Иногда случаются ситуации, когда счет все же заблокирован. В таком случае стоит обратиться в банк — это обычно помогает решить проблему. Банк всегда готов предоставить консультацию. В 90% подобных случаев благодаря партнерскому подходу удается достаточно быстро урегулировать вопросы с минимальными потерями», — подытожила Марина Павленко.
По данным Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс» в 2024-м году были проведены 1,75 млн финансовых операций, 22% из которых показались подозрительными. То есть примерно в 1 из 5 случаев перевода средств теоретически может возникнуть опасность блокировки счета.
При этом, как ранее сообщали «ФАКТЫ», всего примерно 7% банковских карт в Украине используются для совершения финансовых преступлений и правонарушений, вроде отмывания денег или уклонения от налогов.153
Читайте нас в Facebook
Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами