Как избежать закрытия банковского счета: 5 простых правил

В условиях ужесточения лимита на карточные переводы, которые начнут действовать с 1 июня, растет риск блокировки банком карт своих клиентов. Чтобы этого избежать существуют несколько правил, которых следует придерживаться.

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Об этом «ФАКТАМ» сообщила Марина Павленко, ведущий эксперт по финансовому мониторингу банка «Глобус». По ее словам, риск блокировки особенно вырастет после 1 июня, поскольку многие банки применяют ограничительные меры при нетипичной активности на карточном счете или превышении лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, считающийся подозрительным.

Эксперт дает такие советы, как избежать блокировки карточного счета.

1) Ознакомьтесь с условиями обслуживания счета/карты и тарифами, указанными в договоре.

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2) Проверьте лимиты и законодательные ограничения на сайте банка, чтобы не попасть под действие ограничений на переводы.

3) При открытии счета важно отметить цель установления деловых отношений с банком, предоставить перечень запланированных операций, а также информацию об услугах, в которых вы нуждаетесь. Очень важно быть честным по объему доходов и максимально ожидаемой сумме поступлений на счет в течение месяца.

«Чем больше правды в использовании счета — тем меньше вероятность его блокировки», — отмечает банкир.

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4) На этапе открытия счета у специалиста банка могут возникнуть дополнительные вопросы. Важно предоставить исчерпывающие ответы, а при необходимости дополнительные документы или пояснения.

«Типичная ситуация — клиентка хочет открыть счет, не имея собственных доходов, но ее муж планирует ежемесячно переводить средства на ее карточку. В таком случае важно объяснить цель открытия счета, предоставить подтверждающие документы и указать объем ежемесячных переводов в сопоставлении с доходами мужа. Если, например, официальный доход мужа составляет 40 тыс. грн, это не вызовет затруднений для открытия счета», — объясняет эксперт.

5) Не используйте карты для незаконных операций или по кодам, не соответствующим сущности транзакций (мисс-кодинг). Не участвуйте в сомнительных схемах (дроп-операции и т. п. ).

«Иногда случаются ситуации, когда счет все же заблокирован. В таком случае стоит обратиться в банк — это обычно помогает решить проблему. Банк всегда готов предоставить консультацию. В 90% подобных случаев благодаря партнерскому подходу удается достаточно быстро урегулировать вопросы с минимальными потерями», — подытожила Марина Павленко.

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По данным Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс» в 2024-м году были проведены 1,75 млн финансовых операций, 22% из которых показались подозрительными. То есть примерно в 1 из 5 случаев перевода средств теоретически может возникнуть опасность блокировки счета.

При этом, как ранее сообщали «ФАКТЫ», всего примерно 7% банковских карт в Украине используются для совершения финансовых преступлений и правонарушений, вроде отмывания денег или уклонения от налогов.

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