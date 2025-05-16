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Огромный миксер и золотой микрофон: «Евровидение-2025» готовится к Гранд-финалу
В Базеле (Швейцария) состоялся второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2025». Десять стран-участниц, которые благодаря зрительскому голосованию прошли в финал, присоединятся к отобранным на первом полуфинале. Напомним, представители Украины выступали в первом полуфинале. Гранд-финал состоится в субботу, 17 мая, в Санкт-Якоб-холле, который поражает зрелищной сценой. К двадцатке, отобранной зрителями, присоединятся еще пять стран — основательниц «Евровидения» и Швейцария, которая в этом году принимает конкурс.
Второй полуфинал поразил блеском образов участников и сценических номеров. Представитель Австралии пел в огромном миксере, участница из Финляндии — поднялась на гигантском золотом микрофоне, а Австрии — соревновался с волнами. Именно австрийцам сейчас букмекеры отдают второе место, а первое уверенно удерживает Швеция.
Певец JJ из Австрии вызвал большой скандал еще до начала конкурса, потому что, по его словам, вдохновлялся творчеством российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает агрессора и попала под запрет во многих мировых театрах. Также не скрывал своей приверженности к россии и артист из Армении Parg, который прошел в Гранд-финал. Во время выступления представительницы Израиля Юваль Рафаэль в зале раздавался свист пропалестински настроенных зрителей.
После объявления результатов двух полуфиналов стал известен порядок выступления участников в гранд финале. Группа «Циферблат», представляющая Украину, выйдет под номером семь. Накануне музыканты приняли участие в большом празднике в Базеле, устроенном в честь Дня вышиванки.
Известно, что в Базель сразу после своего большого сольного концерта в Киеве, приехала победительница «Евровидения-2017» Джамала. Она стала почетной гостьей песенного конкурса.
Напомним, решать судьбу победителей в Гранд-финале будут зрители и профессиональное жюри от каждой страны. Спикером от Украины стала певица Jerry Heil.113
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