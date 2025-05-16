Огромный миксер и золотой микрофон: «Евровидение-2025» готовится к Гранд-финалу

В Базеле (Швейцария) состоялся второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2025». Десять стран-участниц, которые благодаря зрительскому голосованию прошли в финал, присоединятся к отобранным на первом полуфинале. Напомним, представители Украины выступали в первом полуфинале. Гранд-финал состоится в субботу, 17 мая, в Санкт-Якоб-холле, который поражает зрелищной сценой. К двадцатке, отобранной зрителями, присоединятся еще пять стран — основательниц «Евровидения» и Швейцария, которая в этом году принимает конкурс.

ВІДЕО ДНЯ

Участница из Финляндии поднялась на гигантском золотом микрофоне

Второй полуфинал поразил блеском образов участников и сценических номеров. Представитель Австралии пел в огромном миксере, участница из Финляндии — поднялась на гигантском золотом микрофоне, а Австрии — соревновался с волнами. Именно австрийцам сейчас букмекеры отдают второе место, а первое уверенно удерживает Швеция.

РЕКЛАМА

Певец JJ из Австрии вызвал большой скандал еще до начала конкурса, потому что, по его словам, вдохновлялся творчеством российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает агрессора и попала под запрет во многих мировых театрах. Также не скрывал своей приверженности к россии и артист из Армении Parg, который прошел в Гранд-финал. Во время выступления представительницы Израиля Юваль Рафаэль в зале раздавался свист пропалестински настроенных зрителей.

После объявления результатов двух полуфиналов стал известен порядок выступления участников в гранд финале. Группа «Циферблат», представляющая Украину, выйдет под номером семь. Накануне музыканты приняли участие в большом празднике в Базеле, устроенном в честь Дня вышиванки.

РЕКЛАМА

Известно, что в Базель сразу после своего большого сольного концерта в Киеве, приехала победительница «Евровидения-2017» Джамала. Она стала почетной гостьей песенного конкурса.

Напомним, решать судьбу победителей в Гранд-финале будут зрители и профессиональное жюри от каждой страны. Спикером от Украины стала певица Jerry Heil.

РЕКЛАМА

113

Читайте нас в Facebook