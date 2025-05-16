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Книга рецептов

Клубничная галета на творожном тесте от победительницы «МастерШефа»: «о боже, как вкусно!»

18:12 16 мая 2025
Рецепт клубничной галеты на творожном тесте

Победительница 12-го сезона «МастерШеф» Валерия Матрохина, ранее предложившая рецепт маринованного лука, рассказала как приготовить клубничную галету на творожном тесте.

«Клубничная галета на сырном тесте или клубничное „о боже, как вкусно!“» — написала она.

Ингредиенты:

Для теста:
Сливочное масло 82,5% (холодное) — 90 г
Мука — 180 г
Кисломолочный творог — 100 г
Сахар — 40 г
Щепотка соли
Ледяная вода (при необходимости)
Желток — для смазывания

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Для начинки:
Свежая клубника — 350 г
Сахар — 40 г
Кукурузный крахмал — 1 ст. л
Сливочный творог — 150 г + 2 ст л сахарной пудры

Способ приготовления:

Сначала холодное сливочное масло нарезаем кубиками. Соединяем его с мукой и кисломолочным сыром, перетирая руками или в блендере до состояния мелкой крошки.

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Далее добавляем туда же сахар и соль, совмещаем. Если сыр был не влажным и тесто не собирается в кучу, то добавляем немного ледяной воды.

Затем заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на полчаса.

Тем временем нарезаем клубнику, но пока не смешиваем ее с крахмалом и сахаром. Этот шаг лучше делать непосредственно перед формированием галеты, чтобы ягоды не пустили много сока.

Разогреваем духовой шкаф до 180 °C.

Охлажденное тесто раскатываем в большой круг (раскатываем не тонко) на листе пергамента и переносим тесто вместе с ним на противень. В центр выкладываем сливочный сыр смешанный с пудрой.

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Далее совмещаем клубнику с сахаром и крахмалом, выкладываем ее сверху. Важно оставить по краям около 4−5 см теста.

Смазываем бортики желтком (можно добавить в желток еще 1 ст л молока или сливок) и щедро посыпаем сахаром.

Выпекайте до золотистой корочки примерно 35−40 минут (в зависимости от духовки).

Не огорчайтесь, если немного жидкости вытечет из галеты, это никак не влияет на вкус.

«Подаем с мороженым или без него, в любом случае будет бомбезно», — написала Матрохина.

Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить галету с яблоками и корицей.

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