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Клубничная галета на творожном тесте от победительницы «МастерШефа»: «о боже, как вкусно!»
Победительница 12-го сезона «МастерШеф» Валерия Матрохина, ранее предложившая рецепт маринованного лука, рассказала как приготовить клубничную галету на творожном тесте.
«Клубничная галета на сырном тесте или клубничное „о боже, как вкусно!“» — написала она.
Ингредиенты:
Для теста:
Сливочное масло 82,5% (холодное) — 90 г
Мука — 180 г
Кисломолочный творог — 100 г
Сахар — 40 г
Щепотка соли
Ледяная вода (при необходимости)
Желток — для смазывания
Для начинки:
Свежая клубника — 350 г
Сахар — 40 г
Кукурузный крахмал — 1 ст. л
Сливочный творог — 150 г + 2 ст л сахарной пудры
Способ приготовления:
Сначала холодное сливочное масло нарезаем кубиками. Соединяем его с мукой и кисломолочным сыром, перетирая руками или в блендере до состояния мелкой крошки.
Далее добавляем туда же сахар и соль, совмещаем. Если сыр был не влажным и тесто не собирается в кучу, то добавляем немного ледяной воды.
Затем заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на полчаса.
Тем временем нарезаем клубнику, но пока не смешиваем ее с крахмалом и сахаром. Этот шаг лучше делать непосредственно перед формированием галеты, чтобы ягоды не пустили много сока.
Разогреваем духовой шкаф до 180 °C.
Охлажденное тесто раскатываем в большой круг (раскатываем не тонко) на листе пергамента и переносим тесто вместе с ним на противень. В центр выкладываем сливочный сыр смешанный с пудрой.
Далее совмещаем клубнику с сахаром и крахмалом, выкладываем ее сверху. Важно оставить по краям около 4−5 см теста.
Смазываем бортики желтком (можно добавить в желток еще 1 ст л молока или сливок) и щедро посыпаем сахаром.
Выпекайте до золотистой корочки примерно 35−40 минут (в зависимости от духовки).
Не огорчайтесь, если немного жидкости вытечет из галеты, это никак не влияет на вкус.
«Подаем с мороженым или без него, в любом случае будет бомбезно», — написала Матрохина.
Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить галету с яблоками и корицей.101
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