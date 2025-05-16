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Деньги

Части украинцев выплатят по 11 тысяч гривен на человека: кто может претендовать

19:08 16 мая 2025
Норвежский Совет по делам беженцев выплатит помощь украинцам - Фото: Pixabay

Норвежский Совет по делам беженцев предоставит денежную помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.

«Норвежский Совет по делам беженцев (NRC) в Украине анонсировал открытие регистрации на получение денежной помощи. Прием заявок начнется 19 мая с 12:00 и продлится в течение 9 дней до 27 мая 17:00», — написал он.

Категории украинцев, которые смогут претендовать на выплаты:

- проживающие на территории боевых действий
- те, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны
- вернувшиеся на освобожденные территории.

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«Размер пособия составляет 10 800 грн на одного человека, но не более 5 человек на домохозяйство. Чтобы претендовать на выплаты, нужно физически находиться на территории Украины. Команда NRC будет принимать решение в течение 5−6 недель после окончания приема заявок, отбираемых по критериям уязвимости. Подать заявку можно будет на официальном сайте NRC после начала регистрации. Важно заполнить форму заявки без ошибок, ведь к рассмотрению принимается только первая попытка ее подачи, все последующие заявки автоматически удаляются», — сообщил Фролов.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Кабинет министров принял разработанное Министерством социальной политики постановление, значительно расширившее возможности такого инструмента поддержки для ВПЛ как субсидия на аренду. Теперь больше людей смогут воспользоваться этой помощью, а ее размер повысится.

Фото: Pixabay

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