Редиска по-грузински от Ивана Янюка: блюдо, которое запомнится вам надолго

Украинский кулинар Иван Янюк, которого в СМИ иногда называют «скромным красавцем», решил удивить своих читателей необычной редиской по-грузински.

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Для приготовления маринованной редиски понадобится:

1. Редис — 500 г.

2. Укроп — 10 г.

3. Петрушка — 10 г.

4. Чеснок — 4 зуб.

5. Перец горошек 0,5 ч/л.

6. Сахар — 1 ч/л.

7. Соль — 1 ч/л.

8. Уксус — 2 ст/л. (9%)

9. Масло — 2 ст/л.

10. Вода — 80 мл.

11. Перец Чили — по желанию.

Приготовление:

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Редиску помыть, очистить и побить.

В миску с редиской добавить мелко порезанную зелень и чеснок.

Сковороду разогреть, положить в нее перец горошек, чтобы он лучше открыл свой аромат.

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В миску с редиской добавить разогретый перец, сахар, соль, уксус, подсолнечное масло и залить холодной водой.

Можно также добавить по желанию немного перца чили.

Все хорошо перемешать, плотно закрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник мариноваться примерно 1,5 — 2 часа.

Раньше мы рассказывали, как готовит салат из маринованной редиски блогер Ольга Матвей.

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