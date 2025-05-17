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Редиска по-грузински от Ивана Янюка: блюдо, которое запомнится вам надолго

16:47 17 мая 2025
Маринованная редис, фото скриншот видео

Украинский кулинар Иван Янюк, которого в СМИ иногда называют «скромным красавцем», решил удивить своих читателей необычной редиской по-грузински.

Для приготовления маринованной редиски понадобится:

1. Редис — 500 г.
2. Укроп — 10 г.
3. Петрушка — 10 г.
4. Чеснок — 4 зуб.
5. Перец горошек 0,5 ч/л.
6. Сахар — 1 ч/л.
7. Соль — 1 ч/л.
8. Уксус — 2 ст/л. (9%)
9. Масло — 2 ст/л.
10. Вода — 80 мл.
11. Перец Чили — по желанию.

Приготовление:

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Редиску помыть, очистить и побить.

В миску с редиской добавить мелко порезанную зелень и чеснок.

Сковороду разогреть, положить в нее перец горошек, чтобы он лучше открыл свой аромат.

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В миску с редиской добавить разогретый перец, сахар, соль, уксус, подсолнечное масло и залить холодной водой.

Можно также добавить по желанию немного перца чили.

Все хорошо перемешать, плотно закрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник мариноваться примерно 1,5 — 2 часа.

Раньше мы рассказывали, как готовит салат из маринованной редиски блогер Ольга Матвей.

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