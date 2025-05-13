Салат из редиски «Минутка» от Ольги Матвей: молотком разбивать ничего не нужно

Блюда из редиски популярны особенно весной. Всевозможные салаты, битая редиска, редиска с огурцами и сметаной — привычные и любимые многими закуски.

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Блогер Ольга Матвей предложила свой рецепт салата из маринованной редиски, который называется «Минутка».

Ингредиенты:

Редис 0,5 кг

Соль 0,5 чайной ложки

Сахар 0,5 чайной ложки

Перец

Чеснок 3−5 шт

Зелень

Уксус 9% 1 ст. ложка

Масло 20 мл

Приготовление:

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Редиску нарезать колечками не слишком тонко, чтобы она хорошо промариновалась.

Сложить в судочек, в котором она будет мариноваться.

Посыпать редиску солью, сахаром и молотым перцем. Выдавить зубчики чеснока.

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Добавить зелень — укроп, петрушку, но не зеленый лук. Добавить подсолнечное масло и 9% уксус.

Все перемешать и накрыть крышкой.

Мариноваться редиска может в холодильнике или на столе, по желанию, 3−4 часа.

Такой вкусный салат отлично подойдет к любому гарниру, считает хозяйка.

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Напомним, известная львовская фудблогерша Лилия Цвит поделилась интересным рецептом итальянской фокаччи.

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