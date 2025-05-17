Переход с одного вида пенсии на другой: эксперт объяснил, когда это выгодно

Эксперт по вопросам пенсионного права Сергей Коробкин, ранее объяснявший, почему ПФУ может в некоторых случаях снижать украинцам пенсии, решил рассказать, стоит ли переходить с одного вида пенсий на другой.



Как известно, в Украине люди выходят на пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, за выслугу лет.

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Относительно перехода на другой вид пенсии эксперт привел такой пример: с 2016 года многие госслужащие перешли на пенсию по возрасту, поскольку она была более выгодной. Это связано с тем, что пенсии госслужащих многие годы не индексировались и не пересчитывались, напоминает издание «На пенсии».



Бывшие госслужащие имеют право получать обычную пенсию по Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» или же специальную пенсию по Закону «О государственной службе».

Эксперт «На пенсии» Сергей Коробкин объяснил, какой вид пенсии получать выгоднее и как можно перейти с одного вида пенсии на другой.

Он отметил, что в 2023 году произошли изменения — индексацию пенсий госслужащим возобновили и позволили им возвращаться на специальную пенсию, если ее размер более выгоден для пенсионера. С этого времени индексации также провели в 2024 и 2025 годах.

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Также эксперт объяснил механизм перехода на другой вид пенсии: сначала пенсионер должен обратиться в Пенсионный фонд. Специалисты ПФУ просчитают, выгоден ли такой переход для пенсионера и, если это так, он может подать соответствующее заявление о возвращении к такому виду пенсии.

Напомним, что Кабмин изменил расчет «советского» стажа для пенсий. Это может заинтересовать людей, которые в советское время работали в республиках бывшего СССР.

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