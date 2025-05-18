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«Обязательно сверху посыпаю пампушки жареным луком», — кулинар-гастроблогер Марина Гармаш
Украинский кулинар-гастроблогер Марина Гармаш печет хлеб с большим удовольствием и имеет в своем творческом кулинарном багаже немало интересных рецептов. Ими она охотно делится в социальных сетях более 15 лет. Созданная ею в «Фейсбуке» группа «Семейные рецепты Марины Гармаш» имеет сотни тысяч подписчиков.
В интервью «ФАКТАМ» она поделилась секретами создания вкусного домашнего хлеба и пампушек.
«До сих пор помню вкус хлеба прабабушки Марии»
— Марина, почему, по вашему мнению, стоит выпекать домашний хлеб?
— При замесе теста мы отдаем ему теплоту рук и энергию, поэтому он получается особенным. Вариантов домашнего хлеба множество, и многие из них точно не купишь в супермаркете. Обязательно найдите время и приготовьте его дома. И вы будете уверены, что хлеб натуральный, потому что будете знать, какие ингредиенты в него добавляли.
— Какой хлеб лично вам нравится?
— Мне нравится хлеб с добавлением жареного лука, а также томатный. Но любимый мой хлеб — это хлеб прабабушки Марии. До сих пор помню его вкус. Этот хлеб она делала на специальной закваске из хмеля. Выпекала его сразу много, на всю неделю. Угощала родных, соседей и часть оставляла себе. Он был очень большой, выпекался в формах в печи. К сожалению, больше такого вкуса я не встречала в своей жизни. Прабабушка ушла рано, я так и не научилась делать ее хлеб. Но все же свой первый хлеб испекла с подсказками моей мамы в тринадцать лет. А мои дети сделали это еще раньше — в десять лет.
— Домашний хлеб — это действительно вкуснятина. Какой бы вы предложили испечь читателям «ФАКТОВ»?
— Охотно поделюсь рецептом заварного мягкого хлеба, который идеально подходит к первым блюдам. Он вкусный и ароматный.
Хлеб с луком
- 250 мл теплой воды (т. е. один стакан)
- 250 мл кипятка
- 2 ч. л. сахара
- 1, 5 ч. л. сухих дрожжей
- 1 — 1,5 ч. л. соли
- 3, 5 ст. л. растительного масла
- 5 ст. муки
- 2 ст. л. черного кунжута
- 200 г лука
- 2 ст. л. сушеного зеленого лука
- 2 ст. л. сухого молока
Лук нарежьте кубиками, обжарьте на растительном масле до румяного цвета. Во время жарки добавьте полчайной ложки сахара и столько же соли.
В тёплую воду добавьте сахар, полторы чайные ложки дрожжей, оставьте на две-три минуты. В миску просейте муку, добавьте чайную ложку соли, две столовые ложки растительного масла, черный кунжут, сушеный зеленый лук, жареный лук, сухое молоко. Добавить воду с дрожжами и сахаром, перемешать. Влейте кипяток и тщательно перемешайте ложкой. Затем замесите тесто руками. Оно должно быть мягким и почти не липнуть к рукам.
Накройте миску, оставьте на 1 — 1, 5 часа для подхода. Один раз тесто надо обмять. Сформируйте заготовку, переложите на лист духовки, застеленный пергаментом. По желанию посыпьте мукой, нанесите лезвием ножа рисунок. Дайте подойти в течение 20 минут.
Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов 40 — 60 минут.
И приятного аппетита!
«Идеальный хлеб для меня — это хлеб с невероятно пышной и пористой мякотью»
— Пожалуй, у вас есть собственные лайфхаки по выпеканию хлеба. Могли бы ими поделиться с читателями «ФАКТОВ»?
— Самое первое, что я могу посоветовать — это подходить к замесу теста с хорошим настроением и желанием. Не применяйте дополнительную технику для замеса, так вы не сможете передать свою энергетику. Не бойтесь работать с дрожжевым тестом, оно обязательно почувствует вашу неуверенность и страх. Никогда не добавляйте сразу всю муку по рецепту. Добавляйте ее постепенно, в несколько этапов, ведь она почти всегда разная.
— Каковы основные критерии качества хлеба?
— Прежде всего, важны качественные ингредиенты, из которых он выпекается. От них будет зависеть вкус, внешний вид изделия и срок его хранения. Идеальный хлеб для меня — это хлеб с невероятно пышной и пористой мякотью.
— Как лучше хранить домашний хлеб?
— Он хранится до пяти дней. Лучше его завернуть в пергамент, а затем в полотенце.
— У каждого человека, конечно, свой вкус. А какие виды хлеба, по вашему мнению, сочетаются с определенными блюдами?
— Лаваш — одно из универсальных изделий. С чем только его не едят — от сладкого варианта до соленого. И каких только блюд с ним не готовят. Черный хлеб с тмином — отличная основа для рыбных бутербродов. Хлеб с лавандой и медом — десертный вариант. Итальянская фокачча наиболее подходит к овощным салатам, сырам, мясу.
«Охлажденные пампушки заворачиваю в пищевую пленку, чтобы оставались мягкими»
— Сегодня во многих супермаркетах можно купить пампушки. А как их приготовить дома?
— Пампушки — это уже классика. Трудно представить борщ без этой вкусности. Пампушки выпекаются в виде маленьких булочек и горячими смазываются соусом. В его основе — чеснок, зелень укропа, соль, вода и масло. Обязательно посыпаю пампушки сверху жареным луком.
Поделюсь рецептом пампушек на заварном тесте. Они долго остаются мягкими.
Пампуши на заварном тесте
- 250 мл теплой воды
- 250 мл кипятка
- 2 ч. л. сахара
- 1, 5 ч. л. сухих дрожжей
- 1 — 1,5 ч. л. соли
- 3, 5 ст. л. растит. масла
- 5 ст. муки
- 2 ст. л. с горкой сухого молока
- Для намазки: чеснок, укроп, соль, растительное масло, теплая вода.
В тёплую воду добавьте сахар и дрожжи, оставьте на две-три минуты. В миску просейте муку, добавьте соль и три столовых ложки растительного масла, сухое молоко. Добавить воду с дрожжами и сахаром, перемешайте. Влейте кипяток и тщательно перемешайте ложкой. Затем замесите тесто руками. Оно получится мягкое, слегка будет липнуть к рукам. В конце замеса добавьте пол столовой ложки масла. Накройте миску, оставьте на 1 — 1, 5 часа для подхода. Оин раз тесто надо обмять.
Сформируйте заготовки, переложите в смазанные формы. Накройте и дайте подойти минут 20−30. Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов 40 минут.
Для намазки использую много чеснока, свежий укроп, соль, растительное масло и теплую воду. Все это нужно щедро намазать на еще горячие пампушки.
Охлажденные пампушки заворачиваю в пищевую пленку, чтобы оставались мягкими.
— Какое у вас ваше творческое кредо?
— В каждой моей работе, которую я представляю в социальных сетях, есть моя любовь и частичка души. Я готовлю из простых ингредиентов, которые есть в каждой семье. Рецепты всегда расписываю в деталях, поэтому они нравятся людям.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» кулинар, лауреат всеукраинских и международных кулинарных конкурсов Оксана Вознюк рассказала о секретах организации фуршетов и поделилась рецептом ягодного суфле, которое не оставит равнодушным никого из гостей.
Фото из альбома Марины Гармаш140
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