41.09 / 41.68 46.13 / 46.86
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Спасибо за лидерство в сохранении жизней: что сказал Зеленский вице-президенту США на встрече в Ватикане

18:20 18 мая 2025
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом - Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший интронизацию папы римского Льва XIV, встретился в Ватикане с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом он сообщил в Telegram.

«Хорошая встреча с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме. Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, которая не имела полномочий принимать решения. Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и подчеркнул важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня. Также коснулись вопроса необходимости санкций против россии, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными. Давление на россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира», — написал он.

Президент поблагодарил весь американский народ за поддержку и лидерство в сохранении жизней.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», государственный секретарь США Марко Рубио не исключил, что Ватикан может стать местом проведения очередных переговоров между Киевом и Москвой.

РЕКЛАМА
159

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рассада помидоров

Не сажайте рассаду утром: основные правила закладки будущего урожая помидоров

Соль поможет очистить унитаз и убрать неприятные запахи, фото из открытых источников

Больше, чем приправа: как эффективно очистить унитаз с помощью вещи, которая есть у каждой хозяйки

Восточный гороскоп на неделю с 19 мая по 25 мая 2025 года

Крысам важно не останавливаться на достигнутом, а Лошадям — сохранять спокойствие: восточный гороскоп на неделю 19 — 25 мая

повышение рождаемости

В Украине хотят поднять рождаемость: цена вопроса — 80 миллиардов гривен в год

Следующий материал
Новости партнеров