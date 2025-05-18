Спасибо за лидерство в сохранении жизней: что сказал Зеленский вице-президенту США на встрече в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший интронизацию папы римского Льва XIV, встретился в Ватикане с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом он сообщил в Telegram.

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«Хорошая встреча с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме. Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, которая не имела полномочий принимать решения. Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и подчеркнул важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня. Также коснулись вопроса необходимости санкций против россии, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными. Давление на россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира», — написал он.

Президент поблагодарил весь американский народ за поддержку и лидерство в сохранении жизней.

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Как писали «ФАКТЫ», государственный секретарь США Марко Рубио не исключил, что Ватикан может стать местом проведения очередных переговоров между Киевом и Москвой.

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