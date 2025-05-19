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Klavdia Petrivna и Ости порадовали поклонников: «У нас кое-что родилось!»
Певица Klavdia Petrivna, предполагавшая, что президент США попадет впросак из- за своего недоброго отношения к Украине, едва не сделала очередную сенсацию.
Так, во время концерта во Вроцлаве она вышла на сцену с певцом Ости и заявила, что со времен сольного концерта во Дворце спорта у них многое изменилось, и даже «кое-что родилось».
При этом Ости, которого долгое время считали бойфрендом Саломеи Опришко, начал гладить ей живот.
Это, видимо, немного удивило поклонников, ведь многие из них уверены, что у Ости не может быть «ничего серьезного» с певицей, ведь он — якобы ее родной брат. Так оно на самом деле и вышло: Соломия призналась, что у них родилась… песня.
Премьера песни под названием «Желтые цветы» состоится довольно скоро — 30 мая. Поклонники написали, что с нетерпением будут ждать премьеру. И то, что услышанный фрагмент «вошел им в голову» в режиме 24/7.
В то же время, напомним, что не всем украинцам нравится стиль исполнения Klavdia Petrivna. К примеру, с критикой в адрес певицы выступала учительница вокала из Ровно.218
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