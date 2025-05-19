41.30 / 41.70 46.50 / 46.90
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Klavdia Petrivna и Ости порадовали поклонников: «У нас кое-что родилось!»

18:46 19 мая 2025
Klavdia Petrivna и Ости, фото скриншот видео

Певица Klavdia Petrivna, предполагавшая, что президент США попадет впросак из- за своего недоброго отношения к Украине, едва не сделала очередную сенсацию.

Так, во время концерта во Вроцлаве она вышла на сцену с певцом Ости и заявила, что со времен сольного концерта во Дворце спорта у них многое изменилось, и даже «кое-что родилось».

При этом Ости, которого долгое время считали бойфрендом Саломеи Опришко, начал гладить ей живот.

Это, видимо, немного удивило поклонников, ведь многие из них уверены, что у Ости не может быть «ничего серьезного» с певицей, ведь он — якобы ее родной брат. Так оно на самом деле и вышло: Соломия призналась, что у них родилась… песня.

Премьера песни под названием «Желтые цветы» состоится довольно скоро — 30 мая. Поклонники написали, что с нетерпением будут ждать премьеру. И то, что услышанный фрагмент «вошел им в голову» в режиме 24/7.

В то же время, напомним, что не всем украинцам нравится стиль исполнения Klavdia Petrivna. К примеру, с критикой в адрес певицы выступала учительница вокала из Ровно.

РЕКЛАМА

218

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Эктор Хименес-Браво

Решался долго: Эктор Хименес-Браво шокировал сеть

Дарья Пономаренко из Черкасс вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Фото Фейсбук

Не побоялась упасть с 4-метровой высоты: школьница из Украины впервые установила рекорд Гиннеса в пилонном спорте

Виноград

Разбросайте под виноградом весной: это точно гарантия рекордного урожая

Юрист рассказала, какое имущество могут отобрать у уклониста

Квартиру отберут, но телевизор и зубную щетку оставят: какого имущества имеют право лишить уклониста в условиях военного положения

Следующий материал
Новости партнеров