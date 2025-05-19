Румяные, душистые, с нежным сливочным кремом: известная кулинар поделилась рецептом домашних булочек, которые никого не оставят равнодушным

Львовская мастерица Лилия Цвит, которая любит готовить вкусные пляцки, поделилась рецептом домашних булочек с кремом. Кулинар уверена, что такая выпечка понравится всем.

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«Воздушные, румяные, душистые! А нежный сливочный крем прекрасно дополняет дрожжевое тесто! Такой рецепт никого не оставит равнодушным! «- отметила хозяйка.

Ингредиенты на 16 шт:

мука — 400 г

сахар — 75 г

ванильный сахар — 10 г

соль — 1/3 ч.л.

молоко — 200 мл

дрожжи живые — 20 г

яйца — 1 шт.

сливочное масло — 40 г

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Для крема:

молоко — 350 мл.

яйца — 1 шт.

сахар — 4 ст.л.

ванильный сахар — 1 ч.л.

крахмал кукурузный — 2 ст.л.

сливочное масло — 40 г

Для смазки:

желток — 1 шт

молоко — 1 ст.л.

Приготовление:

Для приготовления крема часть молока вскипятить.

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В другую часть молока добавить яйцо, сахар, ванилин и крахмал. Все хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

В молоко постепенно добавить яичную смесь и перемешать.

Как только крем становится густым, добавить кусочек масла, перемешать и убрать с плиты.

Накрыть крем пищевой пленкой и дать охладиться.

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Далее — приготовление теста. К теплому молоку добавить дрожжи, немного сахара, перемешать и дать постоять, чтобы активировались дрожжи.

В отдельной миске соединить муку, сахар, ванилин, соль и перемешать.

К сухой смеси добавить молоко с дрожжами, яйцо и замешать тугое тесто.

В конце добавить растопленное сливочное масло и замесить тесто. Вымешивать нужно, чтобы тесто полностью впитало в себя все масло. Должно получиться эластичное тесто, которое приятно на ощупь.

Накрыть тесто пленкой и оставить на полтора часа, чтобы подошло.

Через некоторое время разделить тесто на 16 равных частей и сформировать шарики. Шарики оставить немного подойти под полотенцем.

Каждый шарик тоненько раскатать, добавить начинку и сформировать булочки, как показано в видео.

Готовые булочки выложить на противень и оставить подойти на 20 минут в теплом месте.

Смазать булочки желтком, смешанным с молоком.

Выпекать при температуре 180 градусов примерно 25 минут.

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