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Румяные, душистые, с нежным сливочным кремом: известная кулинар поделилась рецептом домашних булочек, которые никого не оставят равнодушным
Львовская мастерица Лилия Цвит, которая любит готовить вкусные пляцки, поделилась рецептом домашних булочек с кремом. Кулинар уверена, что такая выпечка понравится всем.
«Воздушные, румяные, душистые! А нежный сливочный крем прекрасно дополняет дрожжевое тесто! Такой рецепт никого не оставит равнодушным! «- отметила хозяйка.
Ингредиенты на 16 шт:
мука — 400 г
сахар — 75 г
ванильный сахар — 10 г
соль — 1/3 ч.л.
молоко — 200 мл
дрожжи живые — 20 г
яйца — 1 шт.
сливочное масло — 40 г
Для крема:
молоко — 350 мл.
яйца — 1 шт.
сахар — 4 ст.л.
ванильный сахар — 1 ч.л.
крахмал кукурузный — 2 ст.л.
сливочное масло — 40 г
Для смазки:
желток — 1 шт
молоко — 1 ст.л.
Приготовление:
Для приготовления крема часть молока вскипятить.
В другую часть молока добавить яйцо, сахар, ванилин и крахмал. Все хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
В молоко постепенно добавить яичную смесь и перемешать.
Как только крем становится густым, добавить кусочек масла, перемешать и убрать с плиты.
Накрыть крем пищевой пленкой и дать охладиться.
Далее — приготовление теста. К теплому молоку добавить дрожжи, немного сахара, перемешать и дать постоять, чтобы активировались дрожжи.
В отдельной миске соединить муку, сахар, ванилин, соль и перемешать.
К сухой смеси добавить молоко с дрожжами, яйцо и замешать тугое тесто.
В конце добавить растопленное сливочное масло и замесить тесто. Вымешивать нужно, чтобы тесто полностью впитало в себя все масло. Должно получиться эластичное тесто, которое приятно на ощупь.
Накрыть тесто пленкой и оставить на полтора часа, чтобы подошло.
Через некоторое время разделить тесто на 16 равных частей и сформировать шарики. Шарики оставить немного подойти под полотенцем.
Каждый шарик тоненько раскатать, добавить начинку и сформировать булочки, как показано в видео.
Готовые булочки выложить на противень и оставить подойти на 20 минут в теплом месте.
Смазать булочки желтком, смешанным с молоком.
Выпекать при температуре 180 градусов примерно 25 минут.
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