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Киш лорен с курятиной и лесными грибами: этой вкуснятиной точно удивите гостей
Открытый французский пирог из песочного теста с начинкой из куриного филе и грибов с луком, а также со сливочно-сырной заливкой. Киш с курицей и грибами получается вкусным и сытным, делится кулинар Виктор Угорчук.
Тесто:
- 300 г муки,
- 100 г масла,
- 1 яйцо,
- 3 ст. ложки холодной воды,
- по 0,5 ч/ложки соли и сахара.
Начинка:
- 1 крупная луковица,
- 0,5 моркови,
- 300−350 г отваренных и замороженных лесных грибов (белые и маслята),
- 150 г твердого сыра,
- 1 куриное филе,
- соль, перец по вкусу,
- растительное масло для жарки.
Заливка:
- 50 г тертого сыра,
- 250−300 г сметаны,
- 2 яйца,
- зелень укропа и петрушки.
Приготовление:
Тесто замесить, поместить в холодильник. Поджарить на растительном масле мелко порезанный лук и натертую морковь, добавить порезанную на кубики курятину и жарить до испарения влаги. Отдельно пожарить размороженные грибы. Все смешать вместе с натертым сыром, посолить и поперчить.
Тесто раскатать и поместить в форму, выровнять бортики, наколоть вилкой низ и бортики и запекать 10 мин в духовке. Тем временем приготовить заливку из сметаны с яйцами, сыром и зеленью. Также поперчить и подсолить.
Начинку выложить на тесто, полить заливкой. Выпекать 35 мин при t 180°.
Напомним рецепт яичных маффинов — для начинки подойдет все, что есть в холодильнике.137
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