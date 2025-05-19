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Киш лорен с курятиной и лесными грибами: этой вкуснятиной точно удивите гостей

20:08 19 мая 2025
Киш лорен с курицей и лесными грибами. Фото кулинара Виктора Угорчука

Открытый французский пирог из песочного теста с начинкой из куриного филе и грибов с луком, а также со сливочно-сырной заливкой. Киш с курицей и грибами получается вкусным и сытным, делится кулинар Виктор Угорчук.

Тесто:

  • 300 г муки,
  • 100 г масла,
  • 1 яйцо,
  • 3 ст. ложки холодной воды,
  • по 0,5 ч/ложки соли и сахара.

Начинка:

  • 1 крупная луковица,
  • 0,5 моркови,
  • 300−350 г отваренных и замороженных лесных грибов (белые и маслята),
  • 150 г твердого сыра,
  • 1 куриное филе,
  • соль, перец по вкусу,
  • растительное масло для жарки.

Заливка:

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  • 50 г тертого сыра,
  • 250−300 г сметаны,
  • 2 яйца,
  • зелень укропа и петрушки.

Приготовление:

Тесто замесить, поместить в холодильник. Поджарить на растительном масле мелко порезанный лук и натертую морковь, добавить порезанную на кубики курятину и жарить до испарения влаги. Отдельно пожарить размороженные грибы. Все смешать вместе с натертым сыром, посолить и поперчить.

Тесто раскатать и поместить в форму, выровнять бортики, наколоть вилкой низ и бортики и запекать 10 мин в духовке. Тем временем приготовить заливку из сметаны с яйцами, сыром и зеленью. Также поперчить и подсолить.

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Начинку выложить на тесто, полить заливкой. Выпекать 35 мин при t 180°.

Напомним рецепт яичных маффинов — для начинки подойдет все, что есть в холодильнике.

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