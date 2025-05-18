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Яичные маффины для перекуса: для начинки подойдет все, что есть в холодильнике
Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко), рассказавшая о приготовлении маринада для шашлыка, поделилась рецептом яичных маффинов.
«Всем привет! Готовим завтрачные яичные мафины или киш лорены без теста. Быстрый завтрак или перекус, который удобно взять с собой. Для начинки можно брать что-нибудь, что есть в холодильнике», — написала она.
Ингредиенты:
Яйца — 4 шт;
Сливки 15% - 100 г;
Соль, перец, сухой чеснок или прованские травы. Любимые специи
Мука — 10 г;
Для начинки:
Шпинат — 25 г;
Курица филе копченое — 50 г;
Перец болгарский — 40 г;
Сыр твердый — 80 г;
Шампиньоны-6 шт
Способ приготовления:
«Для заливки. Смешаем все ингредиенты и хорошо перемешаем до однородности. Для начинки. Овощи и курицу нарезаем кубиком. Сыр натираем. Шампиньоны я обжарила, чтобы избавиться от лишней влаги. В силиконовые формочки (если нужно, то смажьте немного маслом), выкладываем нашу начинку и заливаем заливкой. Выпекаем при 180 приблизительно 15−20 минут. До румяности. Маффины немного вырастут, но после охлаждения упадут и это нормально! Готово! Вкусно как горячими, так и холодными», — написала Валентина Кущ.
Она добавила, что рецепт супер универсален и брать можно что угодно.
«Еще раз говорю, что рецепт супер универсален и брать можно что угодно. Сыр, колбаску, овощи, зелень. Все что любите, все, что осталось в холодильнике и все, что хочется», — написала она.
Как писали «ФАКТЫ», ранее известный украинский кулинар Лиза Глинская рассказала, как приготовить маффины с яблоками и штройзелем.129
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