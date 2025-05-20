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«Мобилизовать военнослужащих ТЦК невозможно»: майор Истомин об особенностях работы органа военного управления
В Украине, согласно решению Главнокомандующего ВСУ, осуществляется проверка комплектования ТЦК и СП личным составом с боевым опытом.
Согласно этому решению, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их же должности будут назначать лиц, которые получили ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях.
Впрочем, на сегодня почти 70% военнослужащих ТЦК и СП, которые являются подразделением ВСУ, уже имеют боевой опыт. Около половины всего личного состава этого подразделения — это защитники и защитницы, которые получили ранения (контузии) во время боевых действий. А в период с 2022 по 2025 год осуществлена замена (ротация) всех руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Как идет проверка и перевели ли уже кого-то из тылового подразделения в боевое и наоборот, «ФАКТЫ» поинтересовались у начальника группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК майора Романа Истомина, который ранее излагал свое мнение о проблемах мобилизации в Украине.
Абсолютно здоровый человек не может служить в ТЦК или перевестись в него
- К нам приезжают комиссии, проводят проверки, происходят переводы. Это все планомерная работа старшего штаба. В целом перевод между подразделениями Вооруженных Сил Украины не что-то новое, — отметил майор Истомин. — В ТЦК и СП этот процесс продолжается постоянно, начиная с 2022 года: на военную службу к нам, после решения ВВК, направляют воинов, состояние здоровья которых не позволяет им выполнять задачи в боевых бригадах. Если говорить конкретно о ТЦК и СП Полтавской области, то у нас таких, наверное, около 90 процентов. Это мужчины, которых военно-врачебные комиссии признали годными к военной службе в ТЦК и СП (по-старому, ограниченно годными). Они пришли на место тех, которые были признаны полностью годными к военной службе и переведены в боевые части. Остальные 10 процентов — те, кто имеет основания на увольнение, мужчины после 55 лет и специалисты дефицитных специальностей.
Так что если вы встречаете военного ТЦК на улице, то это почти стопроцентно человек, который либо уже воевал и получил ранение, либо имеет ограничения по состоянию здоровья, из-за чего не может воевать. Абсолютно здоровый человек не может служить в ТЦК или перевестись туда, даже если имеет статус участника боевых действий. Только на основании решения ВВК!
В то же время в боевые бригады не могут быть переведены работники ТЦК и СП, то есть гражданские лица, которые работают в большинстве воинских частей. Потому что они не являются военными. 20% персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки — гражданские лица, большинство из них женщины. То есть они не военнослужащие, а работники Вооруженных Сил Украины.
Военнослужащих-женщин это пока что также не касается, если только они не изъявят желания перевестись в боевое подразделение. В Украине сейчас нет принудительной мобилизации лиц женского пола и, соответственно, по состоянию на данный момент не ставится вопрос относительно перевода военнослужащих-женщин из ТЦК в боевые бригады.
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Майор Истомин в который раз подчеркивает:
— Называть военнослужащих ТЦК работниками, как это часто делают журналисты, неправильно. И уж совсем неправильно говорить «мобилизация работников ТЦК», что также можно встретить в медиа. Ведь перевод военных и мобилизация гражданских это абсолютно разные процессы! В то же время мобилизовать военнослужащих ТЦК невозможно — они уже мобилизованы или служат по контракту.
«Должны работать профессионалы с опытом, а не вчерашние электрики, продавцы и фуражиры»
«Мне категорически не нравится то, во что превратили ТЦК. Но я еще больше против того, чтобы туда переводили по принципу «никуда не нужен, а списывать жалко», — высказывает собственное мнение в соцсетях по этому поводу полтавчанин Василий Молька. — Я также категорически против возможности перевода работников ТЦК в воинские части. Чтобы это не было элементом принуждения. Мол, не выполняешь противоправных приказов — шуруй на «ноль».
Везде должны работать профессионалы с опытом, а не вчерашние электрики, продавцы и фуражиры, которых сначала усиленно учили стрелять на поражение врага, а потом прямо из горнила ада отправили работать с гражданскими, которых они, как минимум, воспринимают как чужих, а то и как врагов-уклонистов.
Если работник ТЦК нарушил закон, он должен идти под суд, а не на «ноль». И если он нормально выполняет свою работу, то нафига его менять на кого-то неопытного только для того, чтобы в медиа появились хайповые заголовки?
Если в ТЦК можно работать кому угодно без подготовки прямо с огня, то почему туда не направлять на общественные работы из Центра занятости?".
Как по мне, вполне здравая мысль.
«Сейчас в ТЦК одни бандиты, которые похищают людей и позорят ВСУ», — в обсуждениях звучат традиционные обвинения.
«Позорят те, кто давно сам должен был прийти в ТЦК и СП, а не прятаться по углам в надежде, что кто-то за них должен воевать!» — вступают в дискуссию сознательные граждане.
— В Положении о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки сказано, что ТК и СП — «орган военного управления, обеспечивающий выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации». То есть, в идеале, на ТЦК должны были бы возлагаться функции составления админпротоколов о привлечении к ответственности за уклонение от службы, — объясняет Роман Истомин. — Вместо этого на ТЦК и СП возлагают задачу обеспечивать выполнение этого законодательства всеми доступными методами и средствами в рамках действующего законодательства. Конечно же, военнослужащие ТЦК, которые прошли горнило войны, не должны были бы принуждать граждан становиться на защиту своей страны, не должны были бы объяснять необходимость делать это и не должны были бы оправдываться и слышать оскорбления в свой адрес. Но так есть. Конечно же, мобилизация — это общегосударственный процесс, и задача убеждать и принуждать лежит на органах власти, местного самоуправления, работодателях и правоохранителях. Однако именно мы, ТЦК и СП, получаем от государства задачу пополнить Силы обороны Украины личным составом и, получается, обеспечиваем выполнение законодательства по вопросам военной службы не только составлением админпротоколов.
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По словам пана Истомина, не все военнослужащие могут выполнять задачи по оповещению. Кто-то психически более устойчив, а кто-то подходит к командиру и говорит: «Я не могу». И командир понимает, что это не просто отказ, а человек действительно не выдерживает. И тогда ему ставят другие задачи — например, ходить в наряды.
Потому что если ситуация во время разговора с человеком, которого просят предъявить военно-учетные документы, становится агрессивной, то объяснение, что военнослужащий уже воевал, получил ранение и был переведен в тыловое подразделение, часто уже не имеет значения. В таких случаях, когда человек просто настроен на конфликт, объяснять что-либо абсолютно бесполезно. Никакой ответ его поведения не изменит.
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