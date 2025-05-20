«Мобилизовать военнослужащих ТЦК невозможно»: майор Истомин об особенностях работы органа военного управления

В Украине, согласно решению Главнокомандующего ВСУ, осуществляется проверка комплектования ТЦК и СП личным составом с боевым опытом. Согласно этому решению, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их же должности будут назначать лиц, которые получили ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях. Впрочем, на сегодня почти 70% военнослужащих ТЦК и СП, которые являются подразделением ВСУ, уже имеют боевой опыт. Около половины всего личного состава этого подразделения — это защитники и защитницы, которые получили ранения (контузии) во время боевых действий. А в период с 2022 по 2025 год осуществлена замена (ротация) всех руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Как идет проверка и перевели ли уже кого-то из тылового подразделения в боевое и наоборот, «ФАКТЫ» поинтересовались у начальника группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК майора Романа Истомина, который ранее излагал свое мнение о проблемах мобилизации в Украине.

Абсолютно здоровый человек не может служить в ТЦК или перевестись в него

- К нам приезжают комиссии, проводят проверки, происходят переводы. Это все планомерная работа старшего штаба. В целом перевод между подразделениями Вооруженных Сил Украины не что-то новое, — отметил майор Истомин. — В ТЦК и СП этот процесс продолжается постоянно, начиная с 2022 года: на военную службу к нам, после решения ВВК, направляют воинов, состояние здоровья которых не позволяет им выполнять задачи в боевых бригадах. Если говорить конкретно о ТЦК и СП Полтавской области, то у нас таких, наверное, около 90 процентов. Это мужчины, которых военно-врачебные комиссии признали годными к военной службе в ТЦК и СП (по-старому, ограниченно годными). Они пришли на место тех, которые были признаны полностью годными к военной службе и переведены в боевые части. Остальные 10 процентов — те, кто имеет основания на увольнение, мужчины после 55 лет и специалисты дефицитных специальностей.

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Так что если вы встречаете военного ТЦК на улице, то это почти стопроцентно человек, который либо уже воевал и получил ранение, либо имеет ограничения по состоянию здоровья, из-за чего не может воевать. Абсолютно здоровый человек не может служить в ТЦК или перевестись туда, даже если имеет статус участника боевых действий. Только на основании решения ВВК!

В то же время в боевые бригады не могут быть переведены работники ТЦК и СП, то есть гражданские лица, которые работают в большинстве воинских частей. Потому что они не являются военными. 20% персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки — гражданские лица, большинство из них женщины. То есть они не военнослужащие, а работники Вооруженных Сил Украины.

Военнослужащих-женщин это пока что также не касается, если только они не изъявят желания перевестись в боевое подразделение. В Украине сейчас нет принудительной мобилизации лиц женского пола и, соответственно, по состоянию на данный момент не ставится вопрос относительно перевода военнослужащих-женщин из ТЦК в боевые бригады.

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Майор Истомин в который раз подчеркивает:

— Называть военнослужащих ТЦК работниками, как это часто делают журналисты, неправильно. И уж совсем неправильно говорить «мобилизация работников ТЦК», что также можно встретить в медиа. Ведь перевод военных и мобилизация гражданских это абсолютно разные процессы! В то же время мобилизовать военнослужащих ТЦК невозможно — они уже мобилизованы или служат по контракту.

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«Должны работать профессионалы с опытом, а не вчерашние электрики, продавцы и фуражиры»

«Мне категорически не нравится то, во что превратили ТЦК. Но я еще больше против того, чтобы туда переводили по принципу «никуда не нужен, а списывать жалко», — высказывает собственное мнение в соцсетях по этому поводу полтавчанин Василий Молька. — Я также категорически против возможности перевода работников ТЦК в воинские части. Чтобы это не было элементом принуждения. Мол, не выполняешь противоправных приказов — шуруй на «ноль».

Везде должны работать профессионалы с опытом, а не вчерашние электрики, продавцы и фуражиры, которых сначала усиленно учили стрелять на поражение врага, а потом прямо из горнила ада отправили работать с гражданскими, которых они, как минимум, воспринимают как чужих, а то и как врагов-уклонистов.

Если работник ТЦК нарушил закон, он должен идти под суд, а не на «ноль». И если он нормально выполняет свою работу, то нафига его менять на кого-то неопытного только для того, чтобы в медиа появились хайповые заголовки?

Если в ТЦК можно работать кому угодно без подготовки прямо с огня, то почему туда не направлять на общественные работы из Центра занятости?".

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Как по мне, вполне здравая мысль.

«Сейчас в ТЦК одни бандиты, которые похищают людей и позорят ВСУ», — в обсуждениях звучат традиционные обвинения.

«Позорят те, кто давно сам должен был прийти в ТЦК и СП, а не прятаться по углам в надежде, что кто-то за них должен воевать!» — вступают в дискуссию сознательные граждане.

— В Положении о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки сказано, что ТК и СП — «орган военного управления, обеспечивающий выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации». То есть, в идеале, на ТЦК должны были бы возлагаться функции составления админпротоколов о привлечении к ответственности за уклонение от службы, — объясняет Роман Истомин. — Вместо этого на ТЦК и СП возлагают задачу обеспечивать выполнение этого законодательства всеми доступными методами и средствами в рамках действующего законодательства. Конечно же, военнослужащие ТЦК, которые прошли горнило войны, не должны были бы принуждать граждан становиться на защиту своей страны, не должны были бы объяснять необходимость делать это и не должны были бы оправдываться и слышать оскорбления в свой адрес. Но так есть. Конечно же, мобилизация — это общегосударственный процесс, и задача убеждать и принуждать лежит на органах власти, местного самоуправления, работодателях и правоохранителях. Однако именно мы, ТЦК и СП, получаем от государства задачу пополнить Силы обороны Украины личным составом и, получается, обеспечиваем выполнение законодательства по вопросам военной службы не только составлением админпротоколов.

По словам пана Истомина, не все военнослужащие могут выполнять задачи по оповещению. Кто-то психически более устойчив, а кто-то подходит к командиру и говорит: «Я не могу». И командир понимает, что это не просто отказ, а человек действительно не выдерживает. И тогда ему ставят другие задачи — например, ходить в наряды.

Потому что если ситуация во время разговора с человеком, которого просят предъявить военно-учетные документы, становится агрессивной, то объяснение, что военнослужащий уже воевал, получил ранение и был переведен в тыловое подразделение, часто уже не имеет значения. В таких случаях, когда человек просто настроен на конфликт, объяснять что-либо абсолютно бесполезно. Никакой ответ его поведения не изменит.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали мнение военного Мирослава Гая о том, что нужно не людей на концерте Вакарчука ловить, а создать условия, чтобы люди сами хотели пойти служить.

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