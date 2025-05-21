Мирное соглашение Трампа с путиным обречено: в СМИ объяснили почему

По словам вице-президента США Джей Ди Венса, телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и главой кремля путиным должен был стать тестом на то, серьезно ли москва настроена на прекращение войны. Что ж, результатов было немного, кроме обещания продолжить разговор, пишет The Telegraph.

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Но, как говорится в статье, телефонная беседа Трампа и путина никогда не могла привести к дипломатическому прорыву. Учитывая соответствующие позиции Украины и россии, ожидать другого было бы в лучшем случае наивно, а в худшем — идиотично. Трамп, несмотря на все свои смелые слова о том, что он хочет посадить путина и Зеленского за стол переговоров, все более разочарован неудачами своих усилий. Дональд Трамп не является человеком, ориентированным на детали, он хотел получить большой результат уже вчера.

Но он тоже имеет свою гордость. Он не собирался признавать, что мирные переговоры очень быстро идут в никуда. Некоторые наблюдатели надеялись, что Дональд Трамп зачитает путину акт о прекращении огня: проявите добрую волю и подпишитесь под безусловным 30-дневным прекращением огня или столкнитесь со всей силой американских финансовых санкций и разрушите свои шансы на сближение с Вашингтоном. Опять же это никогда не было вероятным. Трамп оказался нерешительным для того, чтобы сделать путину что-то, что могло бы расшатать дипломатическую лодку.

Конечно, ужесточение санкций против российской экономики может испугать кремль настолько, что он согласится на краткосрочное перемирие, от которого отказался всего несколько дней назад. Однако такой поворот со стороны Трампа может также подтолкнуть путина к еще большему нежеланию сотрудничать. Трамп все еще хочет мирного соглашения, и нравится вам это или нет, но путин имеет право вето на весь процесс.

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Исходя из оценки президента США, путин согласился удвоить свои усилия. Плохая новость, однако, заключается в том, что договоренность только о продолжении переговоров — это очень низкая планка. Она далека от окончательного разрешения войны. Продолжение дискуссий также не гарантирует достижение компромисса по поводу споров, которые разделяли россиян и украинцев на протяжении последних лет.

Есть ли у Трампа план Б для Украины на случай провала переговоров? Если ответ «нет», ему лучше собраться со своей командой по национальной безопасности и придумать такой план, считают авторы статьи.

Вариантов немного. Трамп может сделать то, что рекомендуют многие российские ястребы, вернувшись к политике времен Байдена, сочетавшей непрерывные, безусловные поставки оружия украинцам, усиление санкций против российской экономики и дипломатическую изоляцию москвы с целью укрепления переговорной позиции Украины. Или Трамп может выйти из процесса, обвинить одну или обе стороны в неуступчивости и передать украинское дело европейцам, которые, наконец, имеют больший интерес в этой войне, чем американцы.

Первый вариант будет популярен на Западе, но это рецепт новой войны. Второй вариант вызовет крики праведного возмущения, но все же более оправдан с моральной точки зрения, чем запихнуть в горло Зеленскому мирное соглашение, которое он не поддерживает.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что европейские лидеры пытаются удержать Трампа от поспешных договоренностей с путиным.

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