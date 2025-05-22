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Книга рецептов

Невероятно вкусный соус: основной ингредиент вас удивит

22:01 22 мая 2025
Клубничный соус. Фото Эллы Ивановой

Весенние и летние соусы создаются на основе зелени, овощей, фруктов и ягод. В них столько ароматов и красок природы. И самое главное, они натуральны. А это путь к здоровью, которым важно следовать всю свою жизнь.

Не стоит недооценивать этот путь, если хотите быть здоровы. Кстати, выбирая овощи, фрукты, ягоды, отдавайте предпочтение тем, что выращены без применения химических веществ в качестве стимуляторов роста и ускоренного созревания.

Соус подавайте в красивой соуснице. Сервировка стола создает особую атмосферу обеда и ужина. Приучайте к эстетике и детей. Это очень важно для их будущего.

Кулинар Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом клубничного соуса, которым можно заправлять салаты.

Вкусный клубничный соус

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  • 300 г клубники
  • 1 столовая ложка бальзамика
  • Соль
  • 1 чайная ложка меда
  • Перчик «чили»
  • Сок 2 мандаринов (или можно добавить сок лимона)
  • 1 столовая ложка оливкового масла

Клубнику измельчить, все ингредиенты соединить и пропустить через блендер. При желании добавить любимую зелень.

Заправляйте салаты и наслаждайтесь.

И приятного аппетита!

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Напомним рецепт соуса из вареных яиц.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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