Невероятно вкусный соус: основной ингредиент вас удивит

Весенние и летние соусы создаются на основе зелени, овощей, фруктов и ягод. В них столько ароматов и красок природы. И самое главное, они натуральны. А это путь к здоровью, которым важно следовать всю свою жизнь.

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Не стоит недооценивать этот путь, если хотите быть здоровы. Кстати, выбирая овощи, фрукты, ягоды, отдавайте предпочтение тем, что выращены без применения химических веществ в качестве стимуляторов роста и ускоренного созревания.

Соус подавайте в красивой соуснице. Сервировка стола создает особую атмосферу обеда и ужина. Приучайте к эстетике и детей. Это очень важно для их будущего.

Кулинар Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом клубничного соуса, которым можно заправлять салаты.

Вкусный клубничный соус РЕКЛАМА 300 г клубники

1 столовая ложка бальзамика

Соль

1 чайная ложка меда

Перчик «чили»

Сок 2 мандаринов (или можно добавить сок лимона)

1 столовая ложка оливкового масла

Клубнику измельчить, все ингредиенты соединить и пропустить через блендер. При желании добавить любимую зелень.

Заправляйте салаты и наслаждайтесь.

И приятного аппетита!

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Напомним рецепт соуса из вареных яиц.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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