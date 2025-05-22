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Судьба протянет руку помощи: пять знаков зодиака ждут сюрпризы в конце недели
Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, назвали знаки зодиака, которым повезет в конце нынешней недели. В этот период энергия планет способствует удаче, успешным начинаниям и внутреннему подъему. Тем, кто давно мечтал о переменах, стоит быть особенно внимательными — судьба может протянуть руку помощи, пишет slovofraza.com.
Телец
У Тельцов начинается светлая полоса, особенно в финансовой сфере — возможны премии или неожиданные доходы. Энергии и мотивации станет больше, чтобы завершить давно отложенные дела. Отношения с близкими станут теплее, а недоразумения останутся в прошлом. Все будет даваться легче, особенно если речь о доме и заботе о себе. Не стесняйтесь побаловать себя — это выходные для того, чтобы сделать что-то приятное для себя.
Близнецы
Неделя завершится удачно: вас ждут интересные предложения, выгодные знакомства и шанс проявить себя. Ум будет острым, а общение — легким и радостным. Не исключены поездки и неожиданное денежное вознаграждение. Главное — не сидеть дома, чем активнее будете, тем больше удачных шансов предоставит вам Вселенная. Эти выходные — для ярких свершений.
Лев
Конец недели для Львов — настоящий триумф. В личной жизни и карьере будут важные знакомства и признания. Удача будет на вашей стороне — от случайных подарков судьбы до верных решений в нужный момент. Это время для творческого самовыражения. Это ваш звездный час — не упустите шанс проявить себя.
Весы
Весы ощутят гармонию и внутренний баланс. Мир станет мягче, а отношения — теплее. Возможны романтические встречи или возобновление старых чувств. Время для творчества и интуитивных решений. Все, что связано с красотой и искусством, принесет вдохновение. Звезды на вашей стороне — сделайте жизнь ярче и прекраснее.
Стрелец
Стрельцы почувствуют вдохновение и легкость. Новые идеи и проекты принесут пользу, а личная жизнь будет успешной — романтика и приятные встречи. Вас будет сопровождать мощная энергия, которая помогает даже после трудной недели. Не бойтесь двигаться вперед, сейчас вам везет и мир готов вас поддержать.
Как писали «ФАКТЫ», ранее специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 19 по 25 мая 2025 года.17634
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