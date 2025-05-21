41.25 / 41.65 46.85 / 47.25
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Капустняк с тыквой от Евгения Клопотенко: вкус удивит каждого

10:54 21 мая 2025
Капустняк, фото Евгения Клопотенко

Опытный кулинар Евгений Клопотенко знает очень много рецептов капустняка. Но, по всей видимости, кулинар решил по-настоящему удивить украинцев и предложил рецепт известного блюда с тыквой!

«Капустняк — это традиционно и привычно, а капустняк с тыквой — немного более необычно. Но почему бы и нет? Я люблю ломать классические представления о еде. И действительно, тыква и капуста очень гармонично сочетались в этом рецепте, придавая супу нежный, деликатный вкус. Капустняк с тыквой легкий, ароматный и способен составить конкуренцию традиционным рецептом. Попробуйте!» — написал Евгений на своем сайте.

Ингредиенты:
1500 мл вода
150 г капуста
120 г бекон
60 г тыква
1 ст. л. перловка
по вкусу мускатный орех
по вкусу кориандр
по вкусу соль
для бульона овощной набор (лук, морковь, лавровый лист, перец)

Приготовление:

РЕКЛАМА

В кастрюлю с двойным дном выложить очищенные от кожуры овощи (морковь и лук) и слегка обжарить.

Залить водой (1500 мл), добавить специи (лавровый лист и душистый перец по вкусу) и варить бульон 30 минут.

Процедить бульон.

РЕКЛАМА

Добавить перловую крупу (1 ст. л.) и варить 20 минут.

Добавить тонко нашинкованную капусту (150 г) и кусочки бекона (120 г).

Посолить, добавить нарезанную кубиком тыкву (60 г) и варить капустняк до готовности тыквы.

Раньше мы рассказывали, как готовят капустняк в Полтаве.

РЕКЛАМА

116

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Малина

Малина вырастет крупной и сладкой: полейте её этим простым удобрением

Никита Пресняков, фото https://www.instagram.com/npresnyakov/

Полицейский уложил на пол: внука Пугачевой Никиту Преснякова чуть не застрелили в США

Счетчики на воду нужно проверять раз в четыре года, фото из открытых источников

Украинцев снова заставляют раскошелиться — на счетчики: кому придется платить

Гороскоп на 21 мая 2025 года для каждого знака зодиака

Ракам следует прислушиваться к мнению окружающих, а Львам не стоит рисковать деньгами: гороскоп и необычный совет от мольфара на 21 мая

Следующий материал
Новости партнеров