Капустняк с тыквой от Евгения Клопотенко: вкус удивит каждого

Опытный кулинар Евгений Клопотенко знает очень много рецептов капустняка. Но, по всей видимости, кулинар решил по-настоящему удивить украинцев и предложил рецепт известного блюда с тыквой!

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«Капустняк — это традиционно и привычно, а капустняк с тыквой — немного более необычно. Но почему бы и нет? Я люблю ломать классические представления о еде. И действительно, тыква и капуста очень гармонично сочетались в этом рецепте, придавая супу нежный, деликатный вкус. Капустняк с тыквой легкий, ароматный и способен составить конкуренцию традиционным рецептом. Попробуйте!» — написал Евгений на своем сайте.

Ингредиенты:

1500 мл вода

150 г капуста

120 г бекон

60 г тыква

1 ст. л. перловка

по вкусу мускатный орех

по вкусу кориандр

по вкусу соль

для бульона овощной набор (лук, морковь, лавровый лист, перец)

Приготовление:

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В кастрюлю с двойным дном выложить очищенные от кожуры овощи (морковь и лук) и слегка обжарить.

Залить водой (1500 мл), добавить специи (лавровый лист и душистый перец по вкусу) и варить бульон 30 минут.

Процедить бульон.

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Добавить перловую крупу (1 ст. л.) и варить 20 минут.

Добавить тонко нашинкованную капусту (150 г) и кусочки бекона (120 г).

Посолить, добавить нарезанную кубиком тыкву (60 г) и варить капустняк до готовности тыквы.

Раньше мы рассказывали, как готовят капустняк в Полтаве.

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