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Капустняк с тыквой от Евгения Клопотенко: вкус удивит каждого
Опытный кулинар Евгений Клопотенко знает очень много рецептов капустняка. Но, по всей видимости, кулинар решил по-настоящему удивить украинцев и предложил рецепт известного блюда с тыквой!
«Капустняк — это традиционно и привычно, а капустняк с тыквой — немного более необычно. Но почему бы и нет? Я люблю ломать классические представления о еде. И действительно, тыква и капуста очень гармонично сочетались в этом рецепте, придавая супу нежный, деликатный вкус. Капустняк с тыквой легкий, ароматный и способен составить конкуренцию традиционным рецептом. Попробуйте!» — написал Евгений на своем сайте.
Ингредиенты:
1500 мл вода
150 г капуста
120 г бекон
60 г тыква
1 ст. л. перловка
по вкусу мускатный орех
по вкусу кориандр
по вкусу соль
для бульона овощной набор (лук, морковь, лавровый лист, перец)
Приготовление:
В кастрюлю с двойным дном выложить очищенные от кожуры овощи (морковь и лук) и слегка обжарить.
Залить водой (1500 мл), добавить специи (лавровый лист и душистый перец по вкусу) и варить бульон 30 минут.
Процедить бульон.
Добавить перловую крупу (1 ст. л.) и варить 20 минут.
Добавить тонко нашинкованную капусту (150 г) и кусочки бекона (120 г).
Посолить, добавить нарезанную кубиком тыкву (60 г) и варить капустняк до готовности тыквы.
Раньше мы рассказывали, как готовят капустняк в Полтаве.116
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