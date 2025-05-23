- 23.05 22:26 Новый этикет в спортклубе: некоторые моменты вы точно захотите обсудить с друзьями
- 23.05 22:00 Очень вкусный салат: такого вы еще не пробовали
- 23.05 21:29 Почти год без покупателя: роскошный супружеский дом Дженнифер Лопес и Бена Аффлека теперь на 8,1 миллиона долларов дешевле
- 23.05 21:00 Накипь в чайнике растворится без трения: эти простые способы вас приятно удивят
- 23.05 20:34 На его счету десятки блестяще выполненных боевых задач: на Донетчине погиб боец из Одесской области
- 23.05 20:21 Современные и безопасные условия обучения: в Каменском обновили лицей, где выросло не одно поколение горожан
- 23.05 20:08 Перец по-балкански: отличная закуска для праздничного стола
- 23.05 19:58 Продать квартиру «по дешевке» не получится: какие налоги и сборы придется заплатить государству
- 23.05 19:54 Девам — «Колесо Фортуны», Козерогам — «Маг», а Рыбам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 24 мая
- 23.05 19:52 Умер чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Динамо» Лобановского
- 23.05 19:44 ВПК рф похвастался новым автоматом: что о нем известно
- 23.05 19:22 Секса не было: победительница «Холостяка» отреагировала на признание «Терена»
Трамп шокировал Европу отказом от санкций против рф стали известны подробности
Дональд Трамп после телефонного разговора с владимиром путиным неожиданно заявил о резком изменении своей политики в отношении войны в Украине. По информации источников в правительстве Германии, президент США больше не требует от москвы 30-дневного перемирия. Кроме того, он не хочет вводить новые санкции, ранее обещанные европейским союзникам, сообщает издание Bild. Более того, американский президент вообще сказал, что «россия и Украина теперь будут искать решения между собой».
Известно, что таким заявлением Трампа были шокированы канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Услышав это, они затаили дыхание. И попытались удержать Трампа от поспешных договоренностей с путиным.
Затем Фридрих Мерц предложил провести техническую встречу представителей сторон по подготовке возможных мирных переговоров. Трамп на это согласился. Но вместе с тем в Германии остается тревога, что Трамп может в любой момент пересмотреть свои позиции.
Ведь на днях американский президент заявил лидерам Европы, что убежден в победе россии.
В то же время стало известно, что в Сенате США готовы утвердить антироссийские санкции, несмотря на позицию Трампа.367
Читайте нас в Facebook