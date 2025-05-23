Трамп шокировал Европу отказом от санкций против рф стали известны подробности

Дональд Трамп после телефонного разговора с владимиром путиным неожиданно заявил о резком изменении своей политики в отношении войны в Украине. По информации источников в правительстве Германии, президент США больше не требует от москвы 30-дневного перемирия. Кроме того, он не хочет вводить новые санкции, ранее обещанные европейским союзникам, сообщает издание Bild. Более того, американский президент вообще сказал, что «россия и Украина теперь будут искать решения между собой».

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Известно, что таким заявлением Трампа были шокированы канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Услышав это, они затаили дыхание. И попытались удержать Трампа от поспешных договоренностей с путиным.

Затем Фридрих Мерц предложил провести техническую встречу представителей сторон по подготовке возможных мирных переговоров. Трамп на это согласился. Но вместе с тем в Германии остается тревога, что Трамп может в любой момент пересмотреть свои позиции.

Ведь на днях американский президент заявил лидерам Европы, что убежден в победе россии.

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В то же время стало известно, что в Сенате США готовы утвердить антироссийские санкции, несмотря на позицию Трампа.

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