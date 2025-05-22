Трамп заявил лидерам Европы, что убежден в победе россии, несмотря на потерю темпа ее наступления на фронте, — СМИ

Несмотря на значительное снижение темпов продвижения российских войск, дипломатические изменения в США могут создать новые угрозы для Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

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Издание информирует, что российская армия продвигается в среднем на 41 квадратный километр в неделю — значительно меньше, чем во второй половине 2023 года. На фронте москва несет значительные потери, а ее операции становятся менее эффективными.

В то же время политические сдвиги в США играют на руку кремлю. путин использовал телефонный разговор с Дональдом Трампом, чтобы попытаться выиграть время. Как пишет Bloomberg, Трамп, отказавшийся от жесткого давления на россию, вызвал беспокойство в Европе, ведь его позиция может означать уменьшение американской поддержки Украины.

По данным источников, во время разговора с европейскими лидерами Трамп дал понять, что уверен в победе россии, он повторил ряд пропагандистских тезисов кремля, что усугубляет беспокойство по поводу будущей политики США. Хотя европейские союзники Киева — Франция, Германия и Великобритания — уверяют в готовности поддерживать Украину, изменение курса Вашингтона может иметь серьезные последствия для поставки оружия после лета.

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Несмотря на заторможенное наступление, россия продолжает активные боевые действия, особенно на востоке Украины. Эксперты отмечают, что темпы продвижения москвы делают полную оккупацию Донбасса маловероятной в краткосрочной перспективе, а захват всей Украины — практически невозможным. При нынешних темпах продвижения россии, согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных DeepState, теоретическая оккупация рф всей Украины заняла бы более столетия. Однако риск военных прорывов в летние месяцы сохраняется.

Украинские лидеры отмечают важность американского влияния для сдерживания россии. «россия боится Америки, и именно американское давление может спасти много жизней», — заявил президент Владимир Зеленский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Европе считают, что власти Украины готовятся к многолетнему противостоянию с рф.

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