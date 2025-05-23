Оккупанты снова расстреляли пленных: что известно

На Покровском направлении, где жестокие бои ведутся уже несколько месяцев, российские захватчики совершили очередное преступление — расстреляли военнопленных.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Согласно оперативным данным, утром 22 мая российские террористы штурмовали позиции Сил обороны неподалеку от поселка Удачное Покровского района, где выполняли задачи четверо украинских бойцов.

«Во время наступления представители государства-агрессора захватили в плен двух защитников, после чего расстреляли их безоружных в лесополосе из автоматов. Судьба других защитников пока неизвестна» , — пишет Офис генпрокурора.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства событий и лица, причастные к военному преступлению.

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По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, он отправил официальные письма Организации Объединенных Наций (ООН) и Международному комитету Красного Креста (МККК).

Отметим, что во время полномасштабной войны против Украины россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, совершая многочисленные военные преступления. Войска агрессора регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру — жилые дома, больницы, школы и энергетические объекты.

Кроме ракетных ударов и бомбардировок, фиксируются многочисленные случаи казни украинских военнопленных. Недавно CNN обнародовало доказательства того, что командование россии приказывает своим подчиненным убивать украинских защитников, которые сдаются в плен.

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Как сообщали «ФАКТЫ», в начале мая под Волновахой оккупанты также расстреляли пленных бойцов ВСУ.

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