Фокача с сардинами: порадуйте родных вкуснятиной

Фокача — это итальянский хлеб, который готовят из того же теста, что и основу для пиццы. Фокача бывает круглой, прямоугольной, толстой или тонкой — все зависит от предпочтений того, кто готовит. Начинку на поверхности фокачи также можно добавлять по собственным предпочтениям. Или приготовить без начинки. Сардины, вяленые томаты, оливки, сыр, чеснок, лук, сушеные травы — выбирайте фокачу на любой вкус, делится кулинар Светлана Климовская.

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Ингредиенты: 400 г муки

10 г сухих дрожжей

200−220 г теплой воды

60 г оливкового масла

Соль

1 баночка португальских или испанских сардин

7 шт. вяленых томатов

30 г пармезана

Сушеный розмарин

Оливковое масло для смазки

Приготовление

В большую миску налить теплую воду, добавить дрожжи и размешать. В воду с дрожжами всыпать муку, соль и влить растительное масло. Замесите мягкое тесто. В комбайне можно замесить насадкой крюк. Выложить тесто в миску, смазанную оливковым маслом, накрыть пищевой пленкой и полотенцем. Поставить в тёплое место на 1 час.

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Выстелить пергаментом большой противень 30/25. Выложить тесто и разровнять руками. Смазать оливковым маслом. Накрыть полотенцем и оставить на 30 мин.

Пальцами сделайте на поверхности теста отверстия, но не доставая дна. Добавить начинку и сбрызнуть растительным маслом.

Выпекать при 180 градусах до 30 мин. Подавать горячей.

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