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Фокача с сардинами: порадуйте родных вкуснятиной
Фокача — это итальянский хлеб, который готовят из того же теста, что и основу для пиццы. Фокача бывает круглой, прямоугольной, толстой или тонкой — все зависит от предпочтений того, кто готовит. Начинку на поверхности фокачи также можно добавлять по собственным предпочтениям. Или приготовить без начинки. Сардины, вяленые томаты, оливки, сыр, чеснок, лук, сушеные травы — выбирайте фокачу на любой вкус, делится кулинар Светлана Климовская.
Ингредиенты:
- 400 г муки
- 10 г сухих дрожжей
- 200−220 г теплой воды
- 60 г оливкового масла
- Соль
- 1 баночка португальских или испанских сардин
- 7 шт. вяленых томатов
- 30 г пармезана
- Сушеный розмарин
- Оливковое масло для смазки
Приготовление
В большую миску налить теплую воду, добавить дрожжи и размешать. В воду с дрожжами всыпать муку, соль и влить растительное масло. Замесите мягкое тесто. В комбайне можно замесить насадкой крюк. Выложить тесто в миску, смазанную оливковым маслом, накрыть пищевой пленкой и полотенцем. Поставить в тёплое место на 1 час.
Выстелить пергаментом большой противень 30/25. Выложить тесто и разровнять руками. Смазать оливковым маслом. Накрыть полотенцем и оставить на 30 мин.
Пальцами сделайте на поверхности теста отверстия, но не доставая дна. Добавить начинку и сбрызнуть растительным маслом.
Выпекать при 180 градусах до 30 мин. Подавать горячей.
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