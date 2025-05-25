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Сделал инвалидом и обезобразил лицо: на родителей жены Бруклина Бекхэмы подают в суд из-за нападения питбуля
Пока Бруклин Бекхэм и его супруга Никола Пельтц игнорируют родителей мужа, репутация родителей самой Николы может оказаться под угрозой, поскольку против них подала иск в суд бывшая домработница по имени Майлидис Морехон.
Об этом пишет Page Six.
Женщина заявляет, что пострадала из-за многократных нападений домашнего питомца супругов миллиардеров.
По словам Майлидис, пес 70-летней Клаудии и 82-летнего Нельсона Пельтца, питбуль по прозвищу Гудини — очень «злостный» и «не дрессированный». Несколько раз он неожиданно атаковал ее без каких-либо провокаций с ее стороны.
Происходило это в 2023 году в особняке семьи в Палм-Бич стоимостью около 100 млн долларов.
По заверениям женщины, из-за халатности хозяев, которые должны были понимать, насколько опасен их питомец, она пережила физическую и эмоциональную боль, а также была обезображена и получила инвалидность.
Кроме того, ей пришлось потратить свои сбережения на медицинское лечение. Как компенсацию ущерба она требует выплатить ей 75 тысяч долларов.
Отметим, что не только родителей Николы Пельтц, но и ее саму ранее критиковали за ненадлежащее обращение с животными. Так, несмотря на смерть одной из ее собак после посещения грумера, Никола покрасила шерсть своих питомцев в яркие цвета.
Напомним, между Бруклином, Николой и семьей Бекхэмов существует «напряженность». Виктория Бекхэм недавно нарушила молчание по этому поводу.3955
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