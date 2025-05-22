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Виктория Бекхэм нарушила молчание по поводу ссоры с Бруклином Бекхэмом
Кажется, Виктория Бекхэм пытается отмахнуться от сообщений о серьезной ссоре со своим сыном Бруклином и его женой Николой Пельц. 19 мая модельер опубликовала в Instagram семейное фото, на котором, что примечательно, были все ее дети, но не ее невестка Никола, которая считает Бекхэмов токсичными.
«Мы очень вас всех любим», — написала она под фотографией, на которой были 26-летний Бруклин, 22-летний Ромео и 20-летний Круз, а также 13-летняя дочь Харпер вместе с родителями Виктории, Джеки и Энтони Адамс. Об этом пишет издание geo.tv.
Это произошло после появления сообщений о серьезной ссоре в семье и отсутствия Бруклина и Николы на вечеринке по случаю 50-летия Дэвида Бекхэма.
Издание People сообщило, что между Бруклином, Никола и семьей существует «напряженность».
Другой источник заявил: «Отношения точно не подлежат восстановлению. Они любят его и всегда рядом. Они просто обижены и разочарованы тем, что он теперь не играет никакой роли в семейной жизни».
Напомним, пару, которая поженилась в 2022 году, недавно заметили на вечеринке по случаю 45-летия Оливера Тревены. Они также попали в заголовки газет, посетив ужин с принцем Гарри и Меган Маркл, которые поддержали Бруклина и Николу в противостоянии с семьей.272
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