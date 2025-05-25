Мерц попросил поддержки у Китая по прекращению огня в Украине

Китай является важнейшим союзником россии. Усилия США и Европы по достижению прекращения огня между москвой и Киевом пока не увенчались успехом. Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился за помощью к президенту Китая в дипломатических переговорах с лидером кремля.

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В телефонном разговоре он призвал Си Цзиньпина поддержать международные усилия по достижению прекращения огня в Украине. Как заявил спикер правительства Германии Стефан Корнелиус, Мерц сообщил президенту Китая о «совместных усилиях Европы и США по достижению скорейшего прекращения огня».

«Он выступил за поддержку этих усилий», — сказал спикер, сообщает издание n-tv.de.

Отметим, что с начала широкомасштабной войны россии против Украины в феврале 2022 года москва и Пекин углубили свое сотрудничество. Китай позиционирует себя как нейтральную сторону в войне. Но западные страны обвиняют КНР в поддержке рф, в том числе экономически и дипломатически.

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