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Пирог с малиной: идеальное дополнение к чашечке кофе
Всегда хочется иметь под рукой быстрый и легкий рецепт пирога, особенно в сезон ягод и фруктов. Хотя и написано, что это пирог с малиной, вы легко можете заменить малину на клубнику, чернику, ежевику или абрикосы. Наслаждайтесь ароматной домашней выпечкой, собственноручно приготовленной, делится кулинар Светлана Климовская.
Ингредиенты:
- 500 г малины
- 170 г сахарной пудры
- Цедра одного лимона
- 100 г сливочного масла
- 40 г растительного масла
- 160 г молока
- 3 яйца
- 280 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 3 г соды
- Пудра для декора
Приготовление
Подготовить форму для выпечки 22−24 см в диаметре. Это может быть кольцо для бисквита, завернутое фольгой. Растопить сливочное масло. Просеять муку вместе с разрыхлителем и содой. К яйцам добавить цедру лимона, можно добавить ваниль, сахарную пудру. Взбить до объединения ингредиентов.
Влить молоко, растительное масло и сливочное масло, еще раз взбить. Постепенно всыпать сухие ингредиенты. Размешать.
В форму вылить большую часть смеси для пирога, выложить 400 г малины. Вылить оставшееся тесто и сверху выложить оставшуюся малину. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке от 40 мин до 1 часа. При необходимости верх пирога накрыть фольгой. Проверить деревянной шпажкой на готовность. Охлажденный пирог притрусите сахарной пудрой.
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