Пирог с малиной: идеальное дополнение к чашечке кофе

Всегда хочется иметь под рукой быстрый и легкий рецепт пирога, особенно в сезон ягод и фруктов. Хотя и написано, что это пирог с малиной, вы легко можете заменить малину на клубнику, чернику, ежевику или абрикосы. Наслаждайтесь ароматной домашней выпечкой, собственноручно приготовленной, делится кулинар Светлана Климовская.

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Ингредиенты: 500 г малины

170 г сахарной пудры

Цедра одного лимона

100 г сливочного масла

40 г растительного масла

160 г молока

3 яйца

280 г муки

10 г разрыхлителя

3 г соды

Пудра для декора

Приготовление

Подготовить форму для выпечки 22−24 см в диаметре. Это может быть кольцо для бисквита, завернутое фольгой. Растопить сливочное масло. Просеять муку вместе с разрыхлителем и содой. К яйцам добавить цедру лимона, можно добавить ваниль, сахарную пудру. Взбить до объединения ингредиентов.

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Влить молоко, растительное масло и сливочное масло, еще раз взбить. Постепенно всыпать сухие ингредиенты. Размешать.

В форму вылить большую часть смеси для пирога, выложить 400 г малины. Вылить оставшееся тесто и сверху выложить оставшуюся малину. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке от 40 мин до 1 часа. При необходимости верх пирога накрыть фольгой. Проверить деревянной шпажкой на готовность. Охлажденный пирог притрусите сахарной пудрой.

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