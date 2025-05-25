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Книга рецептов

Пирог с малиной: идеальное дополнение к чашечке кофе

20:07 25 мая 2025
Пирог с малиной

Всегда хочется иметь под рукой быстрый и легкий рецепт пирога, особенно в сезон ягод и фруктов. Хотя и написано, что это пирог с малиной, вы легко можете заменить малину на клубнику, чернику, ежевику или абрикосы. Наслаждайтесь ароматной домашней выпечкой, собственноручно приготовленной, делится кулинар Светлана Климовская.

Ингредиенты:

  • 500 г малины
  • 170 г сахарной пудры
  • Цедра одного лимона
  • 100 г сливочного масла
  • 40 г растительного масла
  • 160 г молока
  • 3 яйца
  • 280 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 3 г соды
  • Пудра для декора

Приготовление

Подготовить форму для выпечки 22−24 см в диаметре. Это может быть кольцо для бисквита, завернутое фольгой. Растопить сливочное масло. Просеять муку вместе с разрыхлителем и содой. К яйцам добавить цедру лимона, можно добавить ваниль, сахарную пудру. Взбить до объединения ингредиентов.

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Влить молоко, растительное масло и сливочное масло, еще раз взбить. Постепенно всыпать сухие ингредиенты. Размешать.

В форму вылить большую часть смеси для пирога, выложить 400 г малины. Вылить оставшееся тесто и сверху выложить оставшуюся малину. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке от 40 мин до 1 часа. При необходимости верх пирога накрыть фольгой. Проверить деревянной шпажкой на готовность. Охлажденный пирог притрусите сахарной пудрой.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали «очень вкусный рецептик» от Ивана Янюка — кисло-сладкие огурчики, которые быстро готовятся и имеют непревзойденный вкус.

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