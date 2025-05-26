У одних забрать, другим добавить: в Раде задумались о повышении минимальной пенсии до 4 тысяч гривен

В Украине, где средняя пенсия составляет 6341 гривну, ситуация с пенсионными выплатами особенно ухудшилась во время войны — средства, которые собираются в виде налогов, в основном отправляются на армию.

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«Ситуация с государственными финансами в стране критическая. Мы очень и очень ограничены в наших финансовых ресурсах. А все невоенные расходы финансируем за счет помощи партнеров. Но, несмотря на войну, мы ежегодно индексируем пенсии», — заявил руководитель налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Признав, что минимальная пенсия в примерно 2300 гривен неприемлема, он отметил, что ее нужно поднять «хотя бы до 4000 гривен».

«По расчетам, дополнительные расходы бюджета будут составлять около 2,2 миллиарда гривен в месяц. В год это цифра, сравнимая с теневым рынком табака. Еще одним источником должна стать отмена спецпенсий. И это также резерв, который позволит увеличить минимальные, а, соответственно, и средние пенсии в государстве», — заявил Гетманцев.

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Напомним, что на обсуждение вынесен проект закона, которым предлагается пересмотреть механизм проведения перерасчетов пенсий. Так, в частности, документ предлагает сделать обязательной индексацию пенсий для бывших государственных служащих и военных.

Фото Pixabay

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