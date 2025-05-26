По мнению американских и европейских чиновников и военных экспертов, силы россии в Украине начали истощаться и к следующему году она может столкнуться с серьезной нехваткой живой силы и вооружения, пишет The Washington Post. Сейчас Днальд Трамп размышляет о том, что он может просто уйти и оставить переговоры европейцам — возможно, даже новому Папе Римскому, чтобы они сами разобрались. Его администрация не взяла на себя обязательства по дополнительной военной или финансовой помощи Украине. Но время для давления на москву сейчас может быть более благоприятным, чем когда-либо с первых дней конфликта, считают более десяти должностных лиц, которые обсудили текущее состояние войны и сопровождающие ее деликатную политику и дипломатию, в основном на условиях анонимности.

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В отсутствие урегулирования путем переговоров или «мощной» западной помощи война «вероятно, будет продолжать медленно развиваться в пользу россии в 2025 году», согласно оценке Разведывательного управления Министерства обороны США. Но российские успехи «замедляются и продолжают достигаться за счет больших потерь личного состава и техники».

За прошлый год рф захватила лишь 0,6 процента дополнительной украинской территории, что стоило ей 1500 убитых и раненых в день, говорят нынешние и бывшие западные чиновники.

«россия все еще очень постепенно забирает куски территории, но за непомерно высокую цену», — сказал Ричард Барронс, бывший глава британского командования Объединенных сил.

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В публичных комментариях после разговора с путиным Трамп не упоминал ни о санкциях против россии, ни о помощи Украине. Беседуя с европейскими лидерами, он отметил, что путин, кажется, не склонен прекратить войну, которая, по его мнению, идет в его пользу, сообщил человек, знакомый с переговорами.

Если перемирие не будет достигнуто, россия, вероятно, использует свое окно постепенно сужающегося преимущества для интенсификации атак летом, пытаясь прорвать истощенные украинские ряды, считают аналитики.

Но это может оказаться последней возможностью для москвы.

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«россия фактически достигла кульминации в своей способности проводить наступательные операции, — отметил Барронс. — Сейчас очень маловероятно, что у российских военных есть техника, люди, подготовка и логистика для проведения наступления, которое прорвет украинскую линию фронта. И даже если они это сделают, вряд ли немедленно воспользуются этим».

Даже если россии удастся захватить больше украинской территории, кремль вряд ли достигнет заявленной цели — взять под полный контроль четыре области, которые он незаконно аннексировал осенью 2022 года: Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую, считает Дара Массикот, старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия — Евразия.

«Есть разница между тем, чтобы оттеснить украинцев на 5−10 километров за раз ценой больших потерь, и тем, чтобы иметь сконцентрированную живую силу и бронетехнику, чтобы воспользоваться прорывом, оккупировать и продвинуться через все эти препятствия, даже если у украинцев есть проблемы, — сказала Массикот. — Это все еще очень большой счет с точки зрения оборудования, которое им потребуется, и я просто нигде не вижу такой концентрации».

Независимо от того, верит ли путин искренне, что имеет «все карты», как выразился Трамп, или просто ждет, когда Запад устанет от, казалось бы, бесконечного конфликта, сокращение запасов оборудования советских времен сделает россию все более зависимой от новых систем, произведенных с нуля. Именно поэтому, по мнению ряда западных чиновников и экспертов, пора ввести новые санкции и продолжить поставки новых вооружений Украине.

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Между тем, как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские оккупанты применяют новую тактику наступления, чтобы продвигаться в Украине.

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