Подкормка капусты перед посадкой: укрепит корни и защитит от болезней

Капуста, посаженная без подготовки корней, скорее всего, даст меньший урожай. Простая, но важная процедура подкормки пастой из перегноя, чеснока и глины значительно улучшает состояние растений, пишет deccoria.

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В садоводческой практике протравливание корней капусты непосредственно перед посадкой стало одной из ключевых мер, улучшающих качество и равномерность прорастания. Это касается, в частности, среднеранних и поздних сортов, где сильный старт напрямую влияет на размер кочанов и их устойчивость к стрессовым факторам.

Процедура предполагает погружение корней саженца в специально приготовленную пасту, которая имеет одновременно защитную и укрепляющую функции. Гуминовые кислоты, содержащиеся в ней, улучшают усвоение питательных веществ и стимулируют развитие корневых волосков, а такие добавки, как чеснок и базальтовая мука, ограничивают развитие грибковых заболеваний и отпугивают почвенных вредителей.

Для приготовления пасты вам понадобится примерно 20 г гуминовых кислот, растворенных в 10 литрах воды — желательно дождевой. Из этого объема отделяют один литр и обогащают столовой ложкой натурального чесночного экстракта и столовой ложкой базальтовой муки. Затем добавляется глина — до тех пор, пока раствор не приобретет консистенцию густой сметаны, которая хорошо прилипает к корням, но не стекает. Раствор следует тщательно перемешать, чтобы предотвратить расслоение и обеспечить равномерное покрытие рассады. Корни каждого саженца следует окунуть в смесь непосредственно перед посадкой, оставив их в смеси на несколько минут, пока смесь полностью не покроет нижнюю часть растения. РЕКЛАМА

Благодаря использованию гумусово-глинистой смеси, капуста получает защиту уже на этапе посадки, что значительно снижает риск потерь, вызванных почвенными болезнями. Наличие базальтовой муки и экстракта чеснока в смеси также уменьшает возникновение гнили основания стебля и фузариоза, который проявляется увяданием и преждевременной гибелью растений. Более того, природные соединения серы, содержащиеся в чесноке, подавляют развитие серой гнили.

Напомним о шести важных правилах пикировки капусты.

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