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Битва за урожай: три простых, но эффективных рецептов настоев для борьбы с вредителями на участке
Бороться с вредителями на огороде помогают не только магазинные средства, но и настои, которые легко приготовить в домашних условиях. К примеру, с колорадскими жуками на картофеле рекомендуют бороться с помощью раствора горчичного порошка.
Тг-канал «Моя дача. Сад и огород» называет еще три средства для борьбы с вредителями, которые помогут огородникам обезопасить будущий урожайа.
Так, бороться с тлей и медяницей поможет настой табака. 200 г махорки настаиваюта двое суток в 10 литрах воды. Два литра полученного средства растворяют в 10 литрах воды и добавляют 30−40 г растворенного в воде хозяйственного мыла. Опрыскивать растения этим средством рекомендуют ранним утром или поздним вечером.
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Также с тлей и плодовыми клещами поможет бороться настой ботвы картофеля. 2 кг зеленой массы или 1 кг сухой ботвы заливают 10 л воды, настаивают 4−5 часов, процеживают и опрыскиваю сад в безветренную погоду вечером.
Против всех трех вредителей — тли, медяниц и плодовых клещей — можно использовать настой на шелухе лука и чеснокаа. Для его приготовления 200−300 г шелухи заливаюь 10 л воды и настаивают 4−5 дней. Также можно сделать настой на измельченных головках чеснока (200−300г/10л воды). Средство разбавляют водой в соотношении 1:10, добавляют 40 мл жидкого мыла и обрабатывают растения.
О том, как приготовить раствор для борьбы с долгоносиками на малине, читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay123
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