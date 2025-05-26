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Простой десерт с клубникой: идеальная находка, когда хочется сладенького
Этот вкусный десерт с маскарпоне и клубникой можно подавать без особого повода. Сейчас уже начался сезон этой ягоды, поэтому смело готовьте, пишет poprostupycha.
Ингредиенты:
Клубничный мусс
- 350 г клубники
- 1 пакетик клубничного желе
- 250 мл кипятка
- несколько бисквитов
- 2 кубика темного шоколада
Дополнительно:
- крем «маскарпоне»
Растворите клубничное желе в 350 мл кипятка. Отставьте охлаждаться, затем поставьте в холодильник или морозильную камеру, пока желе немного не загустеет.
Взбейте клубнику до однородного пюре. Добавьте загустевшее желе и перемешивайте несколько секунд, пока ингредиенты не соединятся и не образуется однородный мусс. Поставьте его в холодильник на 20−30 минут, чтобы мусс немного застыл.
Добавьте по одному длинному бисквиту в каждую емкость (например, креманку или стакан). Затем в каждую креманку добавьте клубничный мусс, снова с одним порезанным, удлиненным бисквитом.
Сверху украсьте кремом «маскарпоне», измельченным темным шоколадом (1−2 кубиков достаточно), свежей клубникой и удлиненным бисквитом.
Поставьте в холодильник минимум на час.
Приятного аппетита!
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