Простой десерт с клубникой: идеальная находка, когда хочется сладенького

Этот вкусный десерт с маскарпоне и клубникой можно подавать без особого повода. Сейчас уже начался сезон этой ягоды, поэтому смело готовьте, пишет poprostupycha.

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Ингредиенты: Клубничный мусс 350 г клубники

1 пакетик клубничного желе

250 мл кипятка

несколько бисквитов

2 кубика темного шоколада Дополнительно: РЕКЛАМА крем «маскарпоне»

Растворите клубничное желе в 350 мл кипятка. Отставьте охлаждаться, затем поставьте в холодильник или морозильную камеру, пока желе немного не загустеет.

Взбейте клубнику до однородного пюре. Добавьте загустевшее желе и перемешивайте несколько секунд, пока ингредиенты не соединятся и не образуется однородный мусс. Поставьте его в холодильник на 20−30 минут, чтобы мусс немного застыл.

Добавьте по одному длинному бисквиту в каждую емкость (например, креманку или стакан). Затем в каждую креманку добавьте клубничный мусс, снова с одним порезанным, удлиненным бисквитом.

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Сверху украсьте кремом «маскарпоне», измельченным темным шоколадом (1−2 кубиков достаточно), свежей клубникой и удлиненным бисквитом.

Поставьте в холодильник минимум на час.

Приятного аппетита!

Напомним, рецепт клубники с зеленым базиликом — десерт для настоящих гурманов.

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