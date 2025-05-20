Клубника в желе: невероятно нежный десерт для любителей «Битого стекла»

Известный фудэксперт Светлана Левицкая, ранее выложившая рецепт слоек с кремом, рассказала, как приготовить клубнику в желе.

«Клубника в желе! Edition для любителей битого стекла. Храните. Невероятно нежный десерт, который готовится легко, а выглядит оригинально!» — написала она.

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Ингредиенты:

- Клубника — сколько влезет в бутылку

- Желатин — 18 г

- Вода — 150 мл

- Сметана — 350 г

- Сгущенное молоко — 150 г

- Сахарная пудра — 100−150 г

Способ приготовления:

«Нанизываем клубнику на шпажки и выкладываем в обрезанную прямую, не фигурную пластиковую бутылку. Я для надежности просушила ее салфеткой. Желатин заливаем водой и оставляем набухнуть. Смешиваем сметану, сгущенку и пудру до однородности. Желатин растворяем на огне (не кипятим!) и вливаем в смесь. Заливаем клубнику, охлаждаем до полного застывания. Разрезаем бутылку, достаем желе, нарезаем и подаем», — рассказала фудэксперт.