- 08:56 Враг ночью атаковал Киев, Сумы и ряд других городов: среди пострадавших есть дети
- 08:18 Ракам следует прислушиваться к мнению окружающих, а Львам не стоит рисковать деньгами: гороскоп и необычный совет от мольфара на 21 мая
- 20.05 22:27 Как выбрать кувшин для компота: некоторые моменты вас удивят
- 20.05 22:01 Очень бюджетный деликатес: готовится просто — съедается быстро
- 20.05 21:30 «Не могу дождаться, чтобы стать мамой»: супермодель поразила признанием
- 20.05 21:23 Депутаты-«слуги» из Киевсовета оформляют командировки в туристические города Европы за бюджетные деньги, — Информатор
- 20.05 21:01 Неприятный запах в холодильнике: неожиданная причина
- 20.05 20:56 Киев выбился в лидеры по мобилизации, и она будет усиливаться, — глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко
- 20.05 20:45 «Раритетные статуэтки Владислава Щербины, вдохновленные оперой „Запорожец за Дунаем“, поражают колоритом», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 20.05 20:33 Одним из первых встал на пути захватчиков: на Харьковщине погиб воин из Ровенской области
- 20.05 20:08 «В свое время мы „научили“ орков лучшим технологиям… Сейчас должны признать: чтобы выжить, нам нужно догонять», — Егор Фирсов
- 20.05 20:07 Хачапури по-мегрельски: отличный вариант для семейного ужина
Клубника в желе: невероятно нежный десерт для любителей «Битого стекла»
Известный фудэксперт Светлана Левицкая, ранее выложившая рецепт слоек с кремом, рассказала, как приготовить клубнику в желе.
«Клубника в желе! Edition для любителей битого стекла. Храните. Невероятно нежный десерт, который готовится легко, а выглядит оригинально!» — написала она.
Ингредиенты:
- Клубника — сколько влезет в бутылку
- Желатин — 18 г
- Вода — 150 мл
- Сметана — 350 г
- Сгущенное молоко — 150 г
- Сахарная пудра — 100−150 г
Способ приготовления:
«Нанизываем клубнику на шпажки и выкладываем в обрезанную прямую, не фигурную пластиковую бутылку. Я для надежности просушила ее салфеткой. Желатин заливаем водой и оставляем набухнуть. Смешиваем сметану, сгущенку и пудру до однородности. Желатин растворяем на огне (не кипятим!) и вливаем в смесь. Заливаем клубнику, охлаждаем до полного застывания. Разрезаем бутылку, достаем желе, нарезаем и подаем», — рассказала фудэксперт.
Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить торт «Бите стекло» с печеньем. Его обязательными ингредиентами являются сметана или сливки.124
Читайте нас в Facebook
Не побоялась упасть с 4-метровой высоты: школьница из Украины впервые установила рекорд Гиннесса в пилонном спорте