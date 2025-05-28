Быстрый банановый десерт: полезно и очень вкусно

Вы любите торты и десерты без выпечки. Для вас есть банановый десерт, который будет готов за считанные минуты, без выпечки.

Ингредиенты: ВІДЕО ДНЯ 2 банана среднего размера (400 г)

40 г арахисовой пасты

40 г кокосового масла, растопленного

40 г меда

40 г какао

1 чайная ложка молотой корицы

½ чайной ложки молотого кардамона

соль

Способ приготовления:

Очистите, нарежьте или разломайте бананы и положите в блендер. Добавьте арахисовую пасту, кокосовое масло и мед. Взбивайте на высокой скорости до однородной массы. Добавьте какао, корицу, кардамон и щепотку соли. Снова смешайте. Подготовьте форму для выпекания (20 см x 20 см), застелите ее фольгой или пергаментной бумагой и вылейте в нее смесь. Поместите в морозильную камеру и охлаждайте не менее 1 часа. Затем выньте десерт из морозилки и оставьте его на 10 минут при комнатной температуре. Разрежьте на 10 кусочков и подавайте.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» публиковали простой и вкусный рецепт сытного супа с мясными шариками. Также читайте, как готовить куриные окорочка на овощной подушке.

РЕКЛАМА

140

Читайте нас в Facebook