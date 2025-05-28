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Книга рецептов

Быстрый банановый десерт: полезно и очень вкусно

20:07 28 мая 2025
Быстрый банановый десерт

Вы любите торты и десерты без выпечки. Для вас есть банановый десерт, который будет готов за считанные минуты, без выпечки.

Ингредиенты:

  • 2 банана среднего размера (400 г)
  • 40 г арахисовой пасты
  • 40 г кокосового масла, растопленного
  • 40 г меда
  • 40 г какао
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • ½ чайной ложки молотого кардамона
  • соль

Способ приготовления:

Очистите, нарежьте или разломайте бананы и положите в блендер. Добавьте арахисовую пасту, кокосовое масло и мед. Взбивайте на высокой скорости до однородной массы. Добавьте какао, корицу, кардамон и щепотку соли. Снова смешайте. Подготовьте форму для выпекания (20 см x 20 см), застелите ее фольгой или пергаментной бумагой и вылейте в нее смесь. Поместите в морозильную камеру и охлаждайте не менее 1 часа. Затем выньте десерт из морозилки и оставьте его на 10 минут при комнатной температуре. Разрежьте на 10 кусочков и подавайте.

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