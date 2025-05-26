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Книга рецептов

Куриные бедрышки на овощной подушке: просто и невероятно вкусно

15:41 26 мая 2025
Рецепт блюда из курятины от Светланы Левицкой. Фото - скриншот

Фудэкспертка Светлана Левицкая, ранее поделившаяся рецептом диетической и вкусной тушеной фасоли, предложила фоловерам приготовить блюдо из курятины — окорочка на овощной подушке.

О процессе приготовления она рассказала на своей странице в соцсети, добавив, что блюдо готовится очень просто и получается невероятно вкусным.

Ингредиенты:

  • Капуста — один средний кочан;
  • Морковь — одна большая;
  • Лук — одна большая цибулина;
  • Томатная паста — 140 г;
  • Сметана — 350 г;
  • Окорочка — 2 кг;
  • Соль, перец, любимые специи для курицы;
  • Масло растительное для сбрызгивания курицы;
  • Зелень для подачи.

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Приготовление:

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  • Овощи нашиковать, добавить соль и перец, томатную пасту, сметану и перемешать.
  • Выложить в противень и запекать. Если капуста старая и твердая, то запекать 30 минут, затем перемешать и выложить сверху приправленные специями и сбрызнутые маслом окорочка. Если капуста молодая, то окорочка выкладывают сразу.
  • Запекать при 180 градусах около 40 минут до готовности окорочков.

Рецепт киша с курицей и лесными грибами читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

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