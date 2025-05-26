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Куриные бедрышки на овощной подушке: просто и невероятно вкусно
Фудэкспертка Светлана Левицкая, ранее поделившаяся рецептом диетической и вкусной тушеной фасоли, предложила фоловерам приготовить блюдо из курятины — окорочка на овощной подушке.
О процессе приготовления она рассказала на своей странице в соцсети, добавив, что блюдо готовится очень просто и получается невероятно вкусным.
Ингредиенты:
- Капуста — один средний кочан;
- Морковь — одна большая;
- Лук — одна большая цибулина;
- Томатная паста — 140 г;
- Сметана — 350 г;
- Окорочка — 2 кг;
- Соль, перец, любимые специи для курицы;
- Масло растительное для сбрызгивания курицы;
- Зелень для подачи.
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Приготовление:
- Овощи нашиковать, добавить соль и перец, томатную пасту, сметану и перемешать.
- Выложить в противень и запекать. Если капуста старая и твердая, то запекать 30 минут, затем перемешать и выложить сверху приправленные специями и сбрызнутые маслом окорочка. Если капуста молодая, то окорочка выкладывают сразу.
- Запекать при 180 градусах около 40 минут до готовности окорочков.
Рецепт киша с курицей и лесными грибами читайте на нашем сайте.
Фото — скриншот283
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