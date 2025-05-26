Куриные бедрышки на овощной подушке: просто и невероятно вкусно

Фудэкспертка Светлана Левицкая, ранее поделившаяся рецептом диетической и вкусной тушеной фасоли, предложила фоловерам приготовить блюдо из курятины — окорочка на овощной подушке.

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О процессе приготовления она рассказала на своей странице в соцсети, добавив, что блюдо готовится очень просто и получается невероятно вкусным.

Ингредиенты: Капуста — один средний кочан;

Морковь — одна большая;

Лук — одна большая цибулина;

Томатная паста — 140 г;

Сметана — 350 г;

Окорочка — 2 кг;

Соль, перец, любимые специи для курицы;

Масло растительное для сбрызгивания курицы;

Зелень для подачи.

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Приготовление: РЕКЛАМА Овощи нашиковать, добавить соль и перец, томатную пасту, сметану и перемешать.

Выложить в противень и запекать. Если капуста старая и твердая, то запекать 30 минут, затем перемешать и выложить сверху приправленные специями и сбрызнутые маслом окорочка. Если капуста молодая, то окорочка выкладывают сразу.

Запекать при 180 градусах около 40 минут до готовности окорочков.

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Фото — скриншот

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