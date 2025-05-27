Без сливок и жарки овощей можно приготовить вкусный крем-суп. А составляющими этого замечательного первого блюда, которое точно понравится и детям, и взрослым, являются фрикадельки, нежная основа и простой рецепт. Насыщенный вкус супа и кремовая текстура благодаря кокосовому молоку сделают этот суп незаменимым в вашем меню. Как пишет издание Kuchnia, суп с фрикадельками и шпинатом легко готовится и отлично насыщает, а его непревзойденный вкус станет любимым в вашей семье.

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Ингредиенты:

• 500 г фарша из индейки

• свежий чабрец

• 1 сухая пшеничная булочка

• 1 яйцо

• ½ стакана молока

• 1 большая луковица

• банка кокосового молока (400 мл)

• 2−3 картофелины

• упаковка шпината (250 г)

• соль, перец, гранулированный чеснок

• мускатный орех



Приготовление:

1. Замочите булочку в молоке, чтобы она размякла.

2. Смешайте фарш с тимьяном, солью, пюре из булочки, чесноком и яйцом, хорошо вымесите.

3. Формируйте мясные шарики влажными руками, чтобы они сохраняли форму.

4. В кастрюле обжарьте лук и специи, затем влейте кокосовое молоко и немного кипяченой воды.

5. Опускайте фрикадельки одну за другой в кипящий бульон.

6. Очистите картофель, нарежьте кубиками и отварите отдельно.

7. Как только все мясные шарики будут готовы, добавьте шпинат и варите на медленном огне.

8. В завершение добавьте картофель и хорошо перемешайте.



Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить вкусный суп из одного ингредиента.

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