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Сытный суп с мясными шариками — простой и вкусный рецепт
Без сливок и жарки овощей можно приготовить вкусный крем-суп. А составляющими этого замечательного первого блюда, которое точно понравится и детям, и взрослым, являются фрикадельки, нежная основа и простой рецепт. Насыщенный вкус супа и кремовая текстура благодаря кокосовому молоку сделают этот суп незаменимым в вашем меню. Как пишет издание Kuchnia, суп с фрикадельками и шпинатом легко готовится и отлично насыщает, а его непревзойденный вкус станет любимым в вашей семье.
Ингредиенты:
• 500 г фарша из индейки
• свежий чабрец
• 1 сухая пшеничная булочка
• 1 яйцо
• ½ стакана молока
• 1 большая луковица
• банка кокосового молока (400 мл)
• 2−3 картофелины
• упаковка шпината (250 г)
• соль, перец, гранулированный чеснок
• мускатный орех
Приготовление:
1. Замочите булочку в молоке, чтобы она размякла.
2. Смешайте фарш с тимьяном, солью, пюре из булочки, чесноком и яйцом, хорошо вымесите.
3. Формируйте мясные шарики влажными руками, чтобы они сохраняли форму.
4. В кастрюле обжарьте лук и специи, затем влейте кокосовое молоко и немного кипяченой воды.
5. Опускайте фрикадельки одну за другой в кипящий бульон.
6. Очистите картофель, нарежьте кубиками и отварите отдельно.
7. Как только все мясные шарики будут готовы, добавьте шпинат и варите на медленном огне.
8. В завершение добавьте картофель и хорошо перемешайте.
Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить вкусный суп из одного ингредиента.
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