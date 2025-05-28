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Фантастически вкусный тарт: тонкое хрустящее тесто и сочная начинка
Тарт — это открытый пирог с начинкой. Она может быть как сладкой, так и соленой. Это блюдо французской кухни стало очень популярно во многих странах мира.
Рецептом тарта с болгарским перцем с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Элла Иванова.
Тарт
- 2 запеченных болгарских перца
- Сыр фета или немного пармезана
Для соуса
- 20−30 г сахара
- 10 г бальзамика
- 30 г сливочного масла
Для теста
- 100 г муки
- 30 г ореховой муки (или столько же обычной)
- 70 г холодного сливочного масла
- По половине чайной ложки соли и сахара
- 2 столовой ложки холодной воды
Тесто замешиваем из данных ингредиентов, в конце добавив холодную воду. Помещаем в холодильник на час.
Соус готовим, соединив сливочное масло, бальзамик и сахар — и провариваем одну минуту.
Запеченный перец очищаем и нарезаем. Добавляем соус и специи.
Тесто раскатываем между листами пергамента и выкладываем на пергамент в форму.
Выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут. Дополняем натертым сыром и измельченной зеленью.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт вяленой спаржи.
Фото из альбома Эллы Ивановой111
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