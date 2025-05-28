41.18 / 41.74 46.81 / 47.47
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Фантастически вкусный тарт: тонкое хрустящее тесто и сочная начинка

22:01 28 мая 2025
Тарт с болгарским перцем. Фото кулинара Эллы Ивановой

Тарт — это открытый пирог с начинкой. Она может быть как сладкой, так и соленой. Это блюдо французской кухни стало очень популярно во многих странах мира.

Рецептом тарта с болгарским перцем с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Элла Иванова.

Тарт

  • 2 запеченных болгарских перца
  • Сыр фета или немного пармезана

Для соуса

  • 20−30 г сахара
  • 10 г бальзамика
  • 30 г сливочного масла

Для теста

РЕКЛАМА
  • 100 г муки
  • 30 г ореховой муки (или столько же обычной)
  • 70 г холодного сливочного масла
  • По половине чайной ложки соли и сахара
  • 2 столовой ложки холодной воды

Тесто замешиваем из данных ингредиентов, в конце добавив холодную воду. Помещаем в холодильник на час.

Соус готовим, соединив сливочное масло, бальзамик и сахар — и провариваем одну минуту.

Запеченный перец очищаем и нарезаем. Добавляем соус и специи.

РЕКЛАМА

Тесто раскатываем между листами пергамента и выкладываем на пергамент в форму.

Выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут. Дополняем натертым сыром и измельченной зеленью.

И приятного аппетита!

Напомним рецепт вяленой спаржи.

РЕКЛАМА

Фото из альбома Эллы Ивановой

111

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Город Сумы. Инсталляция

Летом Сумы оккупируют? — эксперт обратил внимание на важную деталь

Таро-прогноз на 29 мая 2025 года для всех знаков зодиака - Фото: Pixabay

Ракам — «Двойка Кубков» и романтика, Рыбам — «Туз Денариев» и шанс: Таро-прогноз на 29 мая

Каштаны, фото из открытых источников

Скорпионам нужно быть осторожными с обещаниями, а Девам перестать все контролировать: гороскоп на среду, 28 мая

Кандидат исторических наук Ярослав Затилюк представляет экспонаты выставки «Мазепа. Стратегия европейской Украины: большое собрание артефактов времен выдающегося гетмана в Лавре» (Фото Игоря Осипчука, &quot;ФАКТЫ&quot;)

Герб Мазепы на окладе иконы почти три столетия прятали под двуглавой птицей: почему так произошло

Следующий материал
Новости партнеров