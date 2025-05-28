Фантастически вкусный тарт: тонкое хрустящее тесто и сочная начинка

Тарт — это открытый пирог с начинкой. Она может быть как сладкой, так и соленой. Это блюдо французской кухни стало очень популярно во многих странах мира.

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Рецептом тарта с болгарским перцем с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Элла Иванова.

Тарт 2 запеченных болгарских перца

Сыр фета или немного пармезана Для соуса 20−30 г сахара

10 г бальзамика

30 г сливочного масла Для теста РЕКЛАМА 100 г муки

30 г ореховой муки (или столько же обычной)

70 г холодного сливочного масла

По половине чайной ложки соли и сахара

2 столовой ложки холодной воды

Тесто замешиваем из данных ингредиентов, в конце добавив холодную воду. Помещаем в холодильник на час.

Соус готовим, соединив сливочное масло, бальзамик и сахар — и провариваем одну минуту.

Запеченный перец очищаем и нарезаем. Добавляем соус и специи.

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Тесто раскатываем между листами пергамента и выкладываем на пергамент в форму.

Выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут. Дополняем натертым сыром и измельченной зеленью.

И приятного аппетита!

Напомним рецепт вяленой спаржи.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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