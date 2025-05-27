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Вяленая спаржа — мечта королей: этот рецепт удивит вас легкостью в воплощении
Есть рецепты, которые восхищают. Один из таких — рецепт вяленой спаржи. По мнению кулинара Эллы Ивановой, такая спаржа будет уместна для бутербродов. А вы когда-нибудь пробовали вяленую спаржу? Если нет, приготовьте хоть раз. Возможно, вам так понравится, что рецепт станет вашим любимым. Кстати, спаржу всегда любили французские короли. Так почувствуйте же себя по-королевски.
- Этот рецепт стал для меня открытием, — говорит Элла Иванова. — Это очень вкусно и ароматно. А готовится вяленая спаржа невероятно легко и просто.
Вяленая спаржа
- 400 г спаржи
- Масло растительное
- Соль
- Перец
- 2 зубка чеснока
- Перец «чили»
Спаржу почистить, порезать и поместить на пергамент, добавить соль, перец, специи и чеснок, а также растительное масло и вялить в духовке при температуре 120 градусов (с обдувом) примерно 35−40 минут. Выключить духовку и дать еще постоять.
Перекладываем в банку, добавив перец «чили» и чеснок, прогретые в растительном масле на сковороде. Можно также добавить тимьян или розмарин.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт фантастически вкусного салата со спаржей.
Фото из альбома Эллы Ивановой86
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