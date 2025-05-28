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Шоу-бизнес

Собственная уникальность: стартовали съемки популярного интеллектуального шоу

16:05 28 мая 2025
Тимур Мирошниченко

Началась работа над вторым сезоном популярного игрового телешоу для сообразительных «Клуб 1%», премьера которого состоялась в прошлом году. Сейчас идет кастинг участников, а в эфире проект появится осенью 2025 года. По правилам игры, популярной во многих странах мира, самые сообразительные игроки смогут выиграть 100 тысяч гривен на реализацию своей мечты. Ведущим интеллектуальной игры остается Тимур Мирошниченко.

Известно, что во втором сезоне примут участие 1200 знатоков, отобранных на кастинге. По правилам проекта, в каждом выпуске 100 героев будут соперничать в решении задач разной сложности. Победит тот, кто ответит на вопрос, который под силу только 1% людей. По словам продюсеров проекта, шоу нацелено на то, чтобы дать возможность зрителям подтвердить собственную уникальность и открыть новые возможности ума.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские звезды отправились на съемки загадочного телепроекта.

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