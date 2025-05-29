Трамп рассматривает снятие всех ограничений для Украины времен Байдена: что происходит

Соединенные Штаты еще не отменили все ограничения времен Джо Байдена на военные действия Украины. Но президент Дональд Трамп на фоне масштабных российских атак по украинским городам «серьезно рассматривает» этот вопрос. Об этом сообщили вашингтонскому корреспонденту Kyiv Post два высокопоставленных западных чиновника.

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«Все ранее введенные ограничения — независимо от того, были они уже ослаблены или нет — пересматриваются, поскольку Трамп считает, что нынешний статус-кво не отвечает нашим общим интересам — привлечь россию к переговорному столу», — сказал один чиновник, не вдаваясь в дополнительные подробности.

На днях Трамп раскритиковал путина, отметив в социальных сетях, что кремлевский лидер «совсем сошел с ума… без надобности убивая многих людей». Кремль в ответ заявил, что Трамп демонстрирует признаки «эмоциональной перегрузки». Однако президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что гнев Трампа на путина «воплотится в действия».

Один западный чиновник также сообщил, что окончательное решение Трампа о наказании россии, а также следующий этап поддержки Украины, будут обсуждаться во время встреч с немецкими чиновниками в Вашингтоне уже на этой неделе.

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В то же время Сенат США готов ввести жесткие санкции против россии даже без одобрения Трампа.

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