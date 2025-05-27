Дональд Трамп назвал путина «абсолютно сумасшедшим» за его атаки на украинские города, выражая острейшую критику в адрес российского лидера. В редком упреке главе кремля президент США в воскресенье вечером написал на Truth Social: «У меня всегда были очень хорошие отношения с путиным, но с ним что-то случилось. Он стал абсолютно сумасшедшим!» Далее президент США предупредил, что если путин захочет завоевать всю Украину, это «приведет к краху россии», пишет The Telegraph.

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Последние комментарии Трампа свидетельствуют о том, что он теряет терпение в отношении своего российского коллеги, особенно учитывая отказ путина согласиться на прекращение огня. Ранее президент США отказался от требования к россии согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной после двухчасового телефонного разговора с путиным.

Сенат США планирует внести на рассмотрение законопроект, который наложит 500-процентные пошлины на союзников россии, чтобы превратить ее в «торговый остров» и помешать продолжению войны в Украине. Законопроект имеет широкую поддержку как республиканцев, так и демократов, и некоторые члены Конгресса дали понять, что будут стремиться вынести его на голосование, не дожидаясь зеленого света от Дональда Трампа.

На днях сенаторы Линдси Грэм, республиканец и давний союзник Трампа, и Ричард Блюменталь, демократ, представили законопроект о введении разрушительных санкций против союзников россии. Его основным положением является наложение 500-процентной пошлины на любую страну, которая покупает российскую нефть, газ, уран и другие продукты, чтобы остановить Китай и другие страны, которые «поддерживают военную машину путина». У законопроекта значительная поддержка с обеих сторон и 81 соавтор, хотя любая попытка принудить Дональда Трампа к давлению на путина, скорее всего, плохо воспримется президентом США.

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Трамп ранее предупреждал, что санкции против россии могут заставить путина отказаться от мирных переговоров, и в начале этого года он освободил москву от широкого спектра тарифов, направленных практически на всех торговых партнеров США, включая Украину. Однако некоторые сенаторы-республиканцы заявили, что скептически относятся к переговорам Трампа с российским диктатором, и дали понять, что будут действовать, не дожидаясь его благословения.

«Я ничего не жду. Я думаю, что мы должны вынести это на рассмотрение и сделать путину больно, — сказал Тодд Янг, старший сенатор-республиканец от штата Индиана. - Я ждал достаточно долго. И мне совершенно ясно, что путин месяцами нас обманывал, и я не думаю, что Соединенные Штаты Америки должны это терпеть».

Хотя Сенат теоретически может преодолеть попытку президента наложить вето на законопроект, ему также нужно будет пройти через Палату представителей, которая менее благосклонно относится к Украине и где Трамп имеет большее влияние.

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Ранее «ФАКТЫ» публиковали мнение аналитика Владимира Горбача о том, что мы имеем дело с морально и интеллектуально самой слабой администрацией США.

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