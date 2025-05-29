То, что сказал канцлер Мерц об использовании Украиной оружия из Германии, на самом деле не является чем-то новым. Остальные союзники давно сняли свои ограничения, говорит Нико Ланге — старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне. И Германия просто последовала их примеру, сообщает N-tv.

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«Это действительно не новое. Во время своего визита в Финляндию Мерц заявил, что он лишь описал то, «что имело место уже несколько месяцев, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает за пределами собственных границ, против военных целей на территории россии». Это положение будет эффективным только при условии, что Германия начнет также поставлять оружие и боеприпасы с большей дальностью стрельбы.

С украинской стороны мы слышим: пока нет ни одного оружия или боеприпасов из Германии, на которые это распространяется. У украинцев действительно есть ракетные установки MARS II, стреляющие реактивной артиллерией. Но боеприпасы для этого поступают только из США. Это боеприпасы, подобные используемым для реактивной системы залпового огня HIMARS. А когда речь идет об американских боеприпасах, то, что говорят американцы, имеет решающее значение. Но они давно сняли ограничения на дальность. Хорошо, что единственное разумное военное регулирование с самого начала теперь распространяется на всех. Но заявление имеет смысл только при условии, что Германия будет также поставлять оружие и боеприпасы, способные поражать цели на больших расстояниях".

В то же время, по мнению Ланге, иллюзорно считать, что можно защититься от всех ракет, баллистических и крылатых, и беспилотников.

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Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с неприятным заявлением по войне в Украине, а также пригрозил приостановить финансирование ЕС Словакии и Венгрии, если они будут продолжать отклоняться от общего направления ЕС.

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