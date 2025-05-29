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Полтавский борщ со сливами от Евгения Клопотенко: вкус просто непревзойденный

17:51 29 мая 2025
Борщ, фото Клопотенко

Известный повар Евгений Клопотенко, активно пропагандирующий блюда украинской кухни, рассказал, как приготовить полтавский борщ. Но не обычный борщ, а борщ со сливами на овощном отваре, с добавлением тушенной с томатной пастой свеклы, пассерованных овощей, картофеля и корня петрушки.

По его словам, неповторимый вкус блюду добавляют тушенные с сахаром сливы. Сливы можно взять свежие или свежемороженые без косточки. На такое количество ингредиентов уйдет 80 г свежемороженых слив. Перед нарезанием и тушением их следует разморозить.

Ингредиенты:
270 г картофеля
50 г моркови
700 г воды
200 г свеклы столовой
50 г репчатого лука
10 г корня петрушки
45 г томатной пасты
90 г свежих слив (или 80 г свежемороженых слив без косточки)
20 г масла
1, 5 г сушеных укропа или петрушки
30 г сахара
лавровый лист
0, 25 г душистого перца
1 г хмели-сунели
3 г соли
20 г сметаны для подачи

Приготовление:

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Картошку, морковь, свеклу и корень петрушки тщательно помыть и почистить.

Картофель нарезать кубиками, добавить очищенный корень петрушки и свеклу нарезанную соломкой.

Нарезанную свеклу пассировать на разогретой сковороде 5−7 минут, затем добавить сахар, томатную пасту (разведенную в небольшом количестве воды) и тушить еще 15−20 минут.

Очищенную морковь и репчатый лук нарезать соломкой и пассеровать на отдельной сковороде 7−10 минут до появления золотистого цвета на овощах.

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Помыть сливы, мелко нарезать их, выложить в сотейник или кастрюлю с толстым дном, добавить 2 чайные ложки сахара, довести до кипения и тушить на небольшом огне 20 минут до размягчения плодов.

В кастрюлю налить воду, довести ее до кипения. Выложить в кипящую воду нарезанный кубиками картофель и варить 15−20 минут с момента повторного закипания воды.

Затем добавить тушеную свеклу, пассерованную морковь с луком, корень петрушки и варить борщ еще 10−15 минут.

За 5−7 минут до завершения приготовления блюда добавить к борщу соль, лавровый лист, перец, хмели-сунели, сушеный укроп или петрушку, тушенные с сахаром сливы.

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Подавать готовый борщ со сметаной.

Кулинар отметил, что пассерование свеклы отдельно от других овощей с добавлением сахара и томатной пасты будет способствовать сохранению цвета блюда.

Ранее Клопотенко рассказал, как приготовить капустняк с тыквой.

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