- 29.05 22:26 Как есть пахлаву: некоторые тонкости вас удивят
- 29.05 21:59 Вареники с вишнями: вкусны как горячими, так и холодными
- 29.05 21:57 Успех «Ворсклы» и фиаско «Левого берега»: видеообзоры первых матчей плей-офф за места в УПЛ
- 29.05 21:29 Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм дал трогательный комментарий на фоне семейного разрыва с Бруклином
- 29.05 21:00 Самые распространенные ошибки при выращивании помидоров: не повторяйте их, иначе останетесь без урожая
- 29.05 20:36 Почти два года теплилась надежда: на Харьковщине погиб офицер-пограничник с Буковины
- 29.05 20:11 Только одна таблетка — и томаты не болеют: аптечный секрет для бешеного урожая
- 29.05 20:08 Караимские пирожки: вкусная выпечка, которая точно покорит гурманов
- 29.05 19:54 Стрельцам — «Мир», Девам — «Сила», а Ракам — «Верховная Жрица»: Таро-прогноз и советы карт на 30 мая
- 29.05 19:45 Оккупанты придумали новую защиту для своей бронетехники: стоит ли ее опасаться и о чем это говорит
- 29.05 19:21 Не всегда идеально: известный музыкант удивил признанием
- 29.05 19:00 Часть киевлян может получить выплаты на сумму от 10 до 40 тысяч грн: кому власти заплатят такие деньги
Сто раз терял надежду: популярный актер неожиданно обратился к сети
Популярный актер, звезда сериалов «Карпатский рейнджер» и «Горячий» Артемий Егоров поразил эмоциональным признанием. На своей странице в социальной сети Артемий выложил фотографию и сообщение о том, что сейчас чувствует. По словам актера в самые сложные времена надо верить в лучшее и двигаться дальше.
«Я выбрал путь мотивации, любви и мира в сердце, — поделился Артемий. - Но терял ли надежду, что все будет хорошо? Да сто раз! Посылал все… — и сто раз находил снова.
Всегда ли удается быть на позитиве?
Нет. Потому что тонны мусора в голове мешают. Это ежедневная работа силы духа — противостоять всему…, что творится вокруг".
Актёр признался, что старается сам себя мотивировать, чтобы не впадать в отчаяние.
«Мотивирую себя, — написал Егоров. — Стремлюсь зарядить и вас. Все еще наивно верю: Миру — быть… Я всегда смотрю в сторону Солнца. Двигаюсь за ним. Понимаю: все, что происходит со мной — моя ответственность. Я создаю пространство вокруг себя. И только я решаю — быть счастливым или несчастным».
Артемий отметил, что выбрал «быть счастливым». На сообщение откликнулись подписчики и поделились своими мыслями.
«Наши украинские кумиры и сериалы самые лучшие в Украине, спасибо вам за то, что вы у нас есть, уважаю ваш труд и талант», — ответили на сообщение.
«Какие же красивые глаза цвета неба после дождя», — отреагировали на фотографию актера.
«Да, и под солнцем, и под проливными дождями мы живем, чтобы быть счастливыми)», — поделились мыслями.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» звезда фильма «Я, „Победа“ и Берлин» рассказал об изменениях во время большой войны.524
Читайте нас в Facebook