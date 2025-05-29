Сто раз терял надежду: популярный актер неожиданно обратился к сети

Популярный актер, звезда сериалов «Карпатский рейнджер» и «Горячий» Артемий Егоров поразил эмоциональным признанием. На своей странице в социальной сети Артемий выложил фотографию и сообщение о том, что сейчас чувствует. По словам актера в самые сложные времена надо верить в лучшее и двигаться дальше.

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«Я выбрал путь мотивации, любви и мира в сердце, — поделился Артемий. - Но терял ли надежду, что все будет хорошо? Да сто раз! Посылал все… — и сто раз находил снова.

Всегда ли удается быть на позитиве?

Нет. Потому что тонны мусора в голове мешают. Это ежедневная работа силы духа — противостоять всему…, что творится вокруг".

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Актёр признался, что старается сам себя мотивировать, чтобы не впадать в отчаяние.

«Мотивирую себя, — написал Егоров. — Стремлюсь зарядить и вас. Все еще наивно верю: Миру — быть… Я всегда смотрю в сторону Солнца. Двигаюсь за ним. Понимаю: все, что происходит со мной — моя ответственность. Я создаю пространство вокруг себя. И только я решаю — быть счастливым или несчастным».

Артемий отметил, что выбрал «быть счастливым». На сообщение откликнулись подписчики и поделились своими мыслями.

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«Наши украинские кумиры и сериалы самые лучшие в Украине, спасибо вам за то, что вы у нас есть, уважаю ваш труд и талант», — ответили на сообщение.

«Какие же красивые глаза цвета неба после дождя», — отреагировали на фотографию актера.

«Да, и под солнцем, и под проливными дождями мы живем, чтобы быть счастливыми)», — поделились мыслями.

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Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» звезда фильма «Я, „Победа“ и Берлин» рассказал об изменениях во время большой войны.

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