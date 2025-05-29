Украинцам будут выдавать по 10 тысяч грн, но регистрация продлится всего один день

В Украине время от времени сообщают о возобновлении выплат для уязвимых слоев населения.

В частности, благотворительный фонд «Право на защиту» объявил приём заявок на новую денежную помощь, пишет «На пенсии».

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«Часть жителей города Александрия Кировоградской области могут зарегистрироваться на получение денежной помощи от УВСК ООН. Регистрация будет проводить благотворительный фонд «Право на защиту», — говорится в сообщении.

Дополнительно сообщается, что денежную помощь могут получить жители Александрии из следующих категорий:

внутренне перемещенные лица, которые были эвакуированы в течение последних 6 месяцев;

украинцы, которые вернуться из-за границы после вынужденного выезда из-за войны;

лица, которые вернуться к постоянному месту жительства внутри Украины после перемещения.

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При этом доход семьи не должен превышать 5400 гривен в человека в месяц.

Также обязательно нужно попадать хотя бы под один критерий уязвимости:

одинокие отец/ ать с детьми;

одинокий пожилой человек (55+);

лицо с инвалидностью или хронической болезнью;

пожилые люди с детьми;

наличие документального подтверждения ВПЛ, болезней, рождения детей и т. д.

Также семья не должна была получать денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций за последние три месяца.

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Как получить денежную помощь

Регистрация на получение денежной помощи будет проходить 30 мая с 10:00 до 16:00 по адресу: Александрия, ул. Почтовая, 9.

Также напомним, что начиная с сентября педагоги смогут получать 2 тысячи гривен дополнительно. Речь сейчас о заработной плате. Но в дальнейшем выплаты могут повлиять на размер пенсий.

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