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Может повторить судьбу других разрушенных: аналитик назвал город, на который нацелилась рф
Чтобы заставить Силы обороны перебрасывать резервы с других направлений, российские военные создают дополнительные зоны напряжения, в том числе на украинской границе. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович.
«Глава кремля отдал приказ сделать „буферную зону“, практически зону оккупации. Враги постараются создать ее, если смогут. Они будут продвигаться ближе к Сумам. От города до границы всего 25−30 километров. После этого оккупанты захотят взять город под огневой контроль ствольной артиллерии, чтобы обстреливать. В таких условиях Сумы могут повторить судьбу других городов, разрушенных артиллерией, авиабомбами и ракетами врага», — сказал эксперт.
Все эти действия оккупантов создадут предпосылки для непосредственного наступления на Сумы, считает аналитик.
«Аналогичные планы возможны и в отношении Чернигова, — добавил он. — Ведь уже звучали заявления о создании такой зоны в Черниговской области».
Ранее в ISW объяснили, почему Украина никогда не будет буферной зоной.
Тем временем аналитики оценили угрозы летнего наступления оккупантов.1605
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