Может повторить судьбу других разрушенных: аналитик назвал город, на который нацелилась рф

Чтобы заставить Силы обороны перебрасывать резервы с других направлений, российские военные создают дополнительные зоны напряжения, в том числе на украинской границе. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович.

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«Глава кремля отдал приказ сделать „буферную зону“, практически зону оккупации. Враги постараются создать ее, если смогут. Они будут продвигаться ближе к Сумам. От города до границы всего 25−30 километров. После этого оккупанты захотят взять город под огневой контроль ствольной артиллерии, чтобы обстреливать. В таких условиях Сумы могут повторить судьбу других городов, разрушенных артиллерией, авиабомбами и ракетами врага», — сказал эксперт.

Все эти действия оккупантов создадут предпосылки для непосредственного наступления на Сумы, считает аналитик.

«Аналогичные планы возможны и в отношении Чернигова, — добавил он. — Ведь уже звучали заявления о создании такой зоны в Черниговской области».

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Ранее в ISW объяснили, почему Украина никогда не будет буферной зоной.

Тем временем аналитики оценили угрозы летнего наступления оккупантов.

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