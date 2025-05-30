Камни против пуль: в Закарпатье ромы устроили «разборки» с пограничниками, есть раненые с обеих сторон (фото, видео)

В Закарпатской области неоднократно фиксировались попытки незаконного пересечения границы, многие уклонисты погибли в водах Тисы. А накануне между пограничниками и вероятными участниками незаконной переправки граждан через госграницу произошла стычка — есть пострадавшие.

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В полиции Закарпатья сообщили о расследовании нападения на сотрудников ГПСУ, которое произошло вечером 29 мая в поселке Большой Березный Ужгородского района.

«Правоохранители установили лицо, которое камнями нанесло телесные повреждения двум сотрудникам ГПСУ. Последние находились при исполнении служебных обязанностей и, по полученной информации, осуществляли мероприятия, касающиеся вероятного факта организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины», — отметили в полиции и добавили, что местные подначивали других людей, привлекая женщин и несовершеннолетних. В пограничников летели камни и кирпичи, в ответ они применяли «меры физического воздействия и специальные средства, в частности, устройства для отстрела резиновых пуль».

Полицейские задержали одного из нападавших, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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А в ГПСУ уточнили, что нападение произошло во время проверочных мероприятий в ромском поселении Двое пограничников получили телесные повреждения средней тяжести.

Во время потасовки с ромами пострадали два пограничника. Фото ГПСУ

Также повреждены два транспортных средства пограничников. В пограничной службе добавили, что группа граждан пыталась блокировать пограничное подразделение, но «по результатам разъяснительной работы противоправные действия местных жителей удалось прекратить».

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Тем временем издание zakarpattya.net.ua уточняет, что чрезвычайное событие произошло в так называемом «13 районе» — самой бедной части ромского поселения, растянувшегося вдоль реки. Журналисты не исключают, что событиям могла предшествовать попытка прорыва границы, в котором принимали участие порядка 13 человек. А пограничники приехали на «отработку» одного из подозреваемых ромов, за которого вступились местные.

Видео, снятое на месте, в сеть выложил закарпатский журналист Виталий Глагола.

Свидетели утверждают, что травмы получил начальник пограничной заставы, начальника разведки и его заместителя. А среди ромов пострадала женщина — вероятно мать парня, за которым приехали пограничники. Также сообщалось, что мог пострадать ребенок.

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Напомним, что недавно в Киеве разоблачили очередных дельцов, которые «зарабатывали» на уклонистах. По данным Нацполиции, организаторы «схемы» предлагали мужчинам призывного возраста за деньги изготовить фиктивные медицинские справки и выводы ВВК. За свои «услуги» они брали от 6 000 до 25 000 долларов.

Фото — скриншот

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