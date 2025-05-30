Легкая и нежная йогуртовая запеканка: «простая идеальность» от известного телеведущего

Если картофельная запеканка с мясом может стать питательным обедом или ужином, то легкие фруктовые отлично подойдут на завтрак. Один из вариантов такой запеканки предложил телеведущий в «Сніданок на 1+1» и «Ранок Марафон» Александр Попов.

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«Запеканка из йогурта — простая идеальность. Легкая, нежная и тающая во рту — у меня уже фаворит!» — пишет он на своей странице в соцсетях и рассказывает, как приготовить такую запеканку.

Ингредиенты: 400 г йогурта или сметаны;

2−3 ст. л. кукурузного крахмалла;

2 яйца;

2−3 ст.л. сахара или подсластителя;

По желанию — ванилин и ягоды. Приготовление: РЕКЛАМА Смешать все ингредиенты до однородности и разлить смесь в формочки.

Выпекать в духовке при 190 °C около 30−40 минут.

Ранее фудблогер Самвел Адамян поделился рецептом необычного «пирога-запеканки», который готовится с курицей и овощами на кефире.

Фото — скриншот

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