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Книга рецептов
10:46 — 30 мая 2025
Легкая и нежная йогуртовая запеканка: «простая идеальность» от известного телеведущего
Если картофельная запеканка с мясом может стать питательным обедом или ужином, то легкие фруктовые отлично подойдут на завтрак. Один из вариантов такой запеканки предложил телеведущий в «Сніданок на 1+1» и «Ранок Марафон» Александр Попов.
«Запеканка из йогурта — простая идеальность. Легкая, нежная и тающая во рту — у меня уже фаворит!» — пишет он на своей странице в соцсетях и рассказывает, как приготовить такую запеканку.
Ингредиенты:
- 400 г йогурта или сметаны;
- 2−3 ст. л. кукурузного крахмалла;
- 2 яйца;
- 2−3 ст.л. сахара или подсластителя;
- По желанию — ванилин и ягоды.
Приготовление:
- Смешать все ингредиенты до однородности и разлить смесь в формочки.
- Выпекать в духовке при 190 °C около 30−40 минут.
Ранее фудблогер Самвел Адамян поделился рецептом необычного «пирога-запеканки», который готовится с курицей и овощами на кефире.
Фото — скриншот174
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