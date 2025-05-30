Украина узнала соперников в финальном турнире чемпионата мира по футболу U20

В столице Чили Сантьяго состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу U20, на котором выступит и сборная Украины, сенсационно завоевавшая «золото» ЧМ-2019 среди 20-летних.

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Подопечные бывшего футболиста «Днепра», «Динамо» и нашей национальной команды Дмитрия Михайленко (на фото) попали в квартет В, где сыграют со сборными Южной Кореи, Парагвая и Панамы.

Полностью состав групп выглядит так:

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Группа А. Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет.

Группа В. Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама.

Группа С. Бразилия, Мексика, Марокко, Испания.

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Группа D. Италия, Австралия, Куба, Аргентина.

Группа Е. США, Новая Каледония, Франция, ЮАР.

Группа F. Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия.

Добавим, что ЧМ-2025 (U20) с участием 24 команд будет проходить с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили — Вальпараисе, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Тальке. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала.

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Кстати, в рамках подготовки к чемпионату мира-2025 сборная Украины U20 проведет два товарищеских поединка в Испании. 6 июня команда Дмитрия Михайленко сыграет против сборной Марокко U20, а 10 июня встретится со сборной США U19.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молодежная сборная Украины в финальном турнире Евро-2025 сыграет в одной группе с Нидерландами, Данией и Финляндией.

Фото uaf.ua



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