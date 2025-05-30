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Украина узнала соперников в финальном турнире чемпионата мира по футболу U20
В столице Чили Сантьяго состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу U20, на котором выступит и сборная Украины, сенсационно завоевавшая «золото» ЧМ-2019 среди 20-летних.
Подопечные бывшего футболиста «Днепра», «Динамо» и нашей национальной команды Дмитрия Михайленко (на фото) попали в квартет В, где сыграют со сборными Южной Кореи, Парагвая и Панамы.
Полностью состав групп выглядит так:
Группа А. Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет.
Группа В. Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама.
Группа С. Бразилия, Мексика, Марокко, Испания.
Группа D. Италия, Австралия, Куба, Аргентина.
Группа Е. США, Новая Каледония, Франция, ЮАР.
Группа F. Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия.
Добавим, что ЧМ-2025 (U20) с участием 24 команд будет проходить с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили — Вальпараисе, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Тальке. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала.
Кстати, в рамках подготовки к чемпионату мира-2025 сборная Украины U20 проведет два товарищеских поединка в Испании. 6 июня команда Дмитрия Михайленко сыграет против сборной Марокко U20, а 10 июня встретится со сборной США U19.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молодежная сборная Украины в финальном турнире Евро-2025 сыграет в одной группе с Нидерландами, Данией и Финляндией.
Фото uaf.ua
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