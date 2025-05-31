- 31.05 23:53 Бывший клуб Месси с голом грузина унизил в финале «Интер» и вошел в историю Лиги чемпионов: видеообзор матча
- 31.05 22:28 Чем отличается английский завтрак в отеле от американского: некоторые нюансы вас удивят
- 31.05 22:01 Мятное печенье: невероятный вкус лета
- 31.05 21:32 «До сих пор очень ее люблю»: Брэд Питт предложил Дженнифер Энистон переехать в его дом
- 31.05 21:01 Посыпьте этим голубику — и щедрого урожая просто не избежать
- 31.05 20:42 Смена работы и свадьба: гороскоп на июнь 2025 года для всех знаков зодиака
- 31.05 20:34 С первых дней пошел добровольцем защищать Украину: в Запорожской области погиб воин с Киевщины
- 31.05 20:08 Приправа из листьев хрена: можете готовить целое лето, потому что это очень вкусно
- 31.05 19:54 Водолеям — «Колесо Фортуны», Львам — «Колесница», а Скорпионам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 1 июня
- 31.05 19:44 Блокировка счета из-за подозрительного назначения платежа: что лучше не писать при банковских переводах
- 31.05 19:21 Оккупанты начали использовать новый ударный дрон: каким регионам опасаться его применения
- 31.05 18:53 «Безнадежной» посуды не бывает: эксперт Марина рассказала, как отмыть самую грязную кастрюлю
Приправа из листьев хрена: можете готовить целое лето, потому что это очень вкусно
В целом ранняя зелень очень полезна и вкусна. Однако листья хрена мы обычно добавляем при солении овощей. А оказывается, приправа из них подходит ко всему, к тому же она очень вкусна, а на ее приготовление уходит всего 10 минут. Можно использовать как заправку к свежим овощным салатам, как самостоятельный соус к мясу или рыбе, да и просто, как пасту на хлеб или гренок — все вкусно, делится кулинар Инна Бакалюк.
Ингредиенты:
- Листья хрена — 200 г
- Помидоры — 1,3 кг
- Чеснок — 80 г
- Острый перец — 1 шт.
- Растительное масло — 80 мл
- Хмели-сунели — 1,5 ч. л.
- Сахар — 2 ч. л.
- Соль — 1,5 ч. л.
Выход: 3 банки по 0,5 л
Приготовление:
Листья хрена тщательно промываем, вырезаем твердую сердцевину и сразу перекладываем в блендер. Вместо блендера можно использовать и мясорубку.
Следующим шагом закладываем в блендер сочные мясистые помидоры. Добавляем чеснок, острый перец и перемалываем до полной однородности.
В полученную массу вливаем растительное масло, всыпаем хмели-сунели, соль, сахар и еще раз включаем блендер, чтобы специи как следует перемешались.
Раскладываем смесь по чистым сухим баночкам, закручиваем крышками и убираем на хранение.
Готовую смесь храним в холодильнике или подвале до 3-х месяцев. А для более длительного хранения ее можно замораживать!
Смесь получается ароматная, пряная и в меру острая! Острота приемлемая, даже глаза не слезятся. Поэтому многим она придется по вкусу.
Напомним рецепт ароматной домашней приправы.193
Читайте нас в Facebook