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Книга рецептов

Приправа из листьев хрена: можете готовить целое лето, потому что это очень вкусно

20:08 31 мая 2025
Приправа из листьев хрена. Фото Инны Бакалюк

В целом ранняя зелень очень полезна и вкусна. Однако листья хрена мы обычно добавляем при солении овощей. А оказывается, приправа из них подходит ко всему, к тому же она очень вкусна, а на ее приготовление уходит всего 10 минут. Можно использовать как заправку к свежим овощным салатам, как самостоятельный соус к мясу или рыбе, да и просто, как пасту на хлеб или гренок — все вкусно, делится кулинар Инна Бакалюк.

Ингредиенты:

  • Листья хрена — 200 г
  • Помидоры — 1,3 кг
  • Чеснок — 80 г
  • Острый перец — 1 шт.
  • Растительное масло — 80 мл
  • Хмели-сунели — 1,5 ч. л.
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Соль — 1,5 ч. л.

Выход: 3 банки по 0,5 л

Приготовление:

Листья хрена тщательно промываем, вырезаем твердую сердцевину и сразу перекладываем в блендер. Вместо блендера можно использовать и мясорубку.

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Следующим шагом закладываем в блендер сочные мясистые помидоры. Добавляем чеснок, острый перец и перемалываем до полной однородности.

В полученную массу вливаем растительное масло, всыпаем хмели-сунели, соль, сахар и еще раз включаем блендер, чтобы специи как следует перемешались.

Раскладываем смесь по чистым сухим баночкам, закручиваем крышками и убираем на хранение.

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Готовую смесь храним в холодильнике или подвале до 3-х месяцев. А для более длительного хранения ее можно замораживать!

Смесь получается ароматная, пряная и в меру острая! Острота приемлемая, даже глаза не слезятся. Поэтому многим она придется по вкусу.

Напомним рецепт ароматной домашней приправы.

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