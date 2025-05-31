Приправа из листьев хрена: можете готовить целое лето, потому что это очень вкусно

В целом ранняя зелень очень полезна и вкусна. Однако листья хрена мы обычно добавляем при солении овощей. А оказывается, приправа из них подходит ко всему, к тому же она очень вкусна, а на ее приготовление уходит всего 10 минут. Можно использовать как заправку к свежим овощным салатам, как самостоятельный соус к мясу или рыбе, да и просто, как пасту на хлеб или гренок — все вкусно, делится кулинар Инна Бакалюк.

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Ингредиенты: Листья хрена — 200 г

Помидоры — 1,3 кг

Чеснок — 80 г

Острый перец — 1 шт.

Растительное масло — 80 мл

Хмели-сунели — 1,5 ч. л.

Сахар — 2 ч. л.

Соль — 1,5 ч. л. Выход: 3 банки по 0,5 л

Приготовление:

Листья хрена тщательно промываем, вырезаем твердую сердцевину и сразу перекладываем в блендер. Вместо блендера можно использовать и мясорубку.

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Следующим шагом закладываем в блендер сочные мясистые помидоры. Добавляем чеснок, острый перец и перемалываем до полной однородности.

В полученную массу вливаем растительное масло, всыпаем хмели-сунели, соль, сахар и еще раз включаем блендер, чтобы специи как следует перемешались.

Раскладываем смесь по чистым сухим баночкам, закручиваем крышками и убираем на хранение.

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Готовую смесь храним в холодильнике или подвале до 3-х месяцев. А для более длительного хранения ее можно замораживать!

Смесь получается ароматная, пряная и в меру острая! Острота приемлемая, даже глаза не слезятся. Поэтому многим она придется по вкусу.

Напомним рецепт ароматной домашней приправы.

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