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Ароматная домашняя приправа: простая в приготовлении и очень бюджетная
Домашние приправы — настоящая находка для тех, кто отдает предпочтение натуральной еде. В этой приправе все натуральное. Готовится она достаточно просто.
Рецептом ароматной домашней приправы поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне. Она предлагает проверенные рецепты, и это очень важно, чтобы не испортить продукты, которые стоят недешево, и не тратить зря время. Всегда интересуйтесь мнением близких людей, они тоже помогут вам довести рецепт до идеального, по их мнению, вкуса.
Ароматная домашняя приправа
- 3 морковки
- 1 болгарский перец
- Зелень (можно использовать стебли)
- 2 зубчика чеснока
- Перец чили
- Перец молотый
- Добавляйте любимые специи
Морковь запекаем до полуготовности. Соединяем с остальными ингредиентами. Пропускаем через блендер. Добавляем примерно 400 г крупной соли и соединяем. Раскатываем пласт между двумя листами пергамента. Сушим при температуре 100 градусов примерно час.
Добавляем в супы и другие блюда.
Приятного аппетита!
Ранее Элла Иванова поделилась рецептом блюда, которое готовят мишленовские повара — маринованный сельдерей.
Фото из альбома Эллы Ивановой122
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