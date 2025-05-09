Ароматная домашняя приправа: простая в приготовлении и очень бюджетная

Домашние приправы — настоящая находка для тех, кто отдает предпочтение натуральной еде. В этой приправе все натуральное. Готовится она достаточно просто.

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Рецептом ароматной домашней приправы поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне. Она предлагает проверенные рецепты, и это очень важно, чтобы не испортить продукты, которые стоят недешево, и не тратить зря время. Всегда интересуйтесь мнением близких людей, они тоже помогут вам довести рецепт до идеального, по их мнению, вкуса.

Ароматная домашняя приправа 3 морковки

1 болгарский перец

Зелень (можно использовать стебли)

2 зубчика чеснока

Перец чили

Перец молотый

Добавляйте любимые специи

Морковь запекаем до полуготовности. Соединяем с остальными ингредиентами. Пропускаем через блендер. Добавляем примерно 400 г крупной соли и соединяем. Раскатываем пласт между двумя листами пергамента. Сушим при температуре 100 градусов примерно час.

Добавляем в супы и другие блюда.

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Приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова поделилась рецептом блюда, которое готовят мишленовские повара — маринованный сельдерей.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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