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Книга рецептов

Ароматная домашняя приправа: простая в приготовлении и очень бюджетная

22:01 9 мая 2025
Ароматная домашняя приправа

Домашние приправы — настоящая находка для тех, кто отдает предпочтение натуральной еде. В этой приправе все натуральное. Готовится она достаточно просто.

Рецептом ароматной домашней приправы поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне. Она предлагает проверенные рецепты, и это очень важно, чтобы не испортить продукты, которые стоят недешево, и не тратить зря время. Всегда интересуйтесь мнением близких людей, они тоже помогут вам довести рецепт до идеального, по их мнению, вкуса.

Ароматная домашняя приправа

  • 3 морковки
  • 1 болгарский перец
  • Зелень (можно использовать стебли)
  • 2 зубчика чеснока
  • Перец чили
  • Перец молотый
  • Добавляйте любимые специи

Морковь запекаем до полуготовности. Соединяем с остальными ингредиентами. Пропускаем через блендер. Добавляем примерно 400 г крупной соли и соединяем. Раскатываем пласт между двумя листами пергамента. Сушим при температуре 100 градусов примерно час.

Добавляем в супы и другие блюда.

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Приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова поделилась рецептом блюда, которое готовят мишленовские повара — маринованный сельдерей.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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